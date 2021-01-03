Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram

У 2020 ми провели набагато більше часу вдома, а однією з доступних розваг стали соціальні мережі. Подивимося, хто з українських спортсменів за рік, що минає, зумів набрати більше підписників в Instagram.
Лідирує в нашому рейтингу топ-100 боксер Василь Ломаченко, який близький до того, щоб стати першим українським представником спорту з двома мільйонами підписників. Більше мільйона, крім нього, набрали лише Олександр Усик і Олександр Зінченко.
За рік більше інших додав Андрій Шевченко, на наставника збірної України підписалося 191 тисяча нових підписників. На другому місці за прогресом Усик (182 тис.), на третьому – Ломаченко (144 тис.).
26 українських спортсменів мають понад 100 тисяч персональних фанатів. До цієї позначки наближаються боксер Іван Редкач, каратист Станіслав Горуна і футболіст Руслан Маліновський.
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Що стосується гендерного представництва, то 71% – чоловіки. Наприклад, у першій десятці лише дві дівчини.
За видами спорту найбільше представництво у футболу (44) і боксу (13). Далі йдуть художня гімнастика (8), легка атлетика (6) і теніс (6).
Рейтинг топ-100 українських спортсменів в Instagram
|№
|спортсмен
|вид спорту
|січень 2021
|1
|Василь Ломаченко
|бокс
|1 925
|lomachenkovasiliy
|2
|Олександр Усик
|бокс
|1 059
|usykaa
|3
|Олександр Зінченко
|футбол
|1 039
|zinchenko_96
|4
|Андрій Шевченко
|футбол
|860
|andriyshevchenko
|5
|Еліна Світоліна
|теніс
|689
|elisvitolina
|6
|Володимир Кличко
|бокс
|590
|klitschko
|7
|Євген Коноплянка
|футбол
|405
|konoplyanka.official
|8
|Андрій Лунін
|футбол
|400
|lunin_andrey
|9
|Олексій Торохтій
|важка атлетика
|388
|torokhtiy
|10
|Дар'я Білодід
|дзюдо
|318
|dariabilodid7
|11
|Марина Бех
|легка атлетика
|292
|marynabekh
|12
|Андрій Ярмоленко
|футбол
|276
|yarmolenkoandrey
|13
|Юлія Левченко
|легка атлетика
|205
|levchenkou
|14
|Аскар Можаров
|MMA
|203
|askar.mozharov
|15
|Михайло Мудрик
|футбол
|179
|mmudryk10
|16
|Анна Різатдінова
|худ гімнастика
|161
|anna_rizatdinova
|17
|Кіра Макогоненко
|бокс
|152
|kiramakogonenko
|18
|Сергій Мельник
|футбол
|146
|sergeimelnik
|19
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|126
|sviat_10
|20
|Артем Мілевський
|футбол
|123
|timi1010
|21
|Даяна Ястремська
|теніс
|119
|dayana_yastremskay
|22
|Олександр Гвоздик
|бокс
|117
|alex_gvozdyk
|23
|Віктор Циганков
|футбол
|116
|viktortsygankov
|24
|Жан Беленюк
|боротьба
|108
|zhanbeleniuk
|25
|Лілія Подкопаєва
|спорт гімнастика
|108
|podkopayeva_official
|26
|Віталій Кличко
|бокс
|108
|vitaliyklitschko
|27
|Іван Редкач
|бокс
|97
|ivan_redkach_11
|28
|Станіслав Горуна
|карате
|95
|iamhoruna
|29
|Руслан Маліновський
|футбол
|93
|malinovskyi_18
|30
|Анатолій Тимощук
|футбол
|92
|power4timo
|31
|Денис Берінчик
|бокс
|89
|berinchyk
|32
|Андрій Воронін
|футбол
|86
|voroninandrey
|33
|Микола Морозюк
|футбол
|84
|nikolaymoroziuk
|34
|Георгій Зантарая
|дзюдо
|80
|zantaraia_georgii
|35
|Андрій Пятов
|футбол
|79
|piat30
|36
|Марта Костюк
|теніс
|79
|kostyukmarta
|37
|Ярослав Ракицький
|футбол
|78
|rakitskyy_official
|38
|Анжеліка Терлюга
|карате
|74
|anzhelika_terliuga
|39
|Марина Мороз
|MMA
|68
|maryna_moroz_ufc
|40
|Віктор Коваленко
|футбол
|67
|vitykovalenko
|41
|Яна Беломоїна
|велоспорт
|66
|yanabelomoina
|42
|Тарас Степаненко
|футбол
|65
|tarasstepanenko
|43
|Максим Продан
|бокс
|65
|maxpro13
|44
|Тарас Шелестюк
|бокс
|62
|tarasshelestyuk
|45
|Євген Левченко
|футбол
|58
|elevchenko
|46
|Вікторія Мазур
|худ гімнастика
|57
|victoria_mazur_
|47
|Олена Овчинникова
|MMA
|56
|lenaovchynnikova
|48
|Микола Шапаренко
|футбол
|52
|nikolay.shaparenko
|49
|Дмитро Чумак
|важка атлетика
|52
|dmitryichumak
|50
|Євген Селезньов
|футбол
|51
|e_seleznev
|51
|Олексій Лень
|баскетбол
|49
|alexlen_25
|52
|Денис Попов
|футбол
|48
|popov19
|53
|Наталя Годунко
|худ гімнастика
|48
|godunkonataliia
|54
|Віталій Миколенко
|футбол
|48
|mikola_16
|55
|Денис Бойко
|футбол
|47
|king_kong_71
|56
|Артем Кравець
|футбол
|46
|kravets89
|57
|Юлія Чумаченко
|легка атлетика
|45
|julusina
|58
|Олександр Шовковський
|футбол
|43
|oleksandrshovkovskyi
|59
|Леся Цуренко
|теніс
|42
|lesiatsurenko
|60
|Анна Безсонова
|худ гімнастика
|41
|annabessonova
|61
|Олена Дьяченко
|худ гімнастика
|38
|diachenko29
|62
|Юлія Кушка
|легка атлетика
|38
|_julia_kushka
|63
|Роман Яремчук
|футбол
|35
|r.yaremchuk
|64
|Георгій Цітаішвілі
|футбол
|35
|giotsitaishvili11
|65
|Микола Матвієнко
|футбол
|34
|koliamatvienko
|66
|Олег Верняєв
|спорт гімнастика
|34
|verniaiev13
|67
|Сергій Дерев'янченко
|бокс
|34
|sergiy.derevyanchenko
|68
|Влада Нікольченко
|худ гімнастика
|33
|nikolchenko_vlada
|69
|Ольга Янчук
|теніс
|32
|olgaianchuk
|70
|Олександр Алієв
|футбол
|32
|aliev_sasha8
|71
|Ярослава Магучіх
|легка атлетика
|32
|rosya_dp
|72
|Ірина Блохіна
|худ гімнастика
|31
|ireesha_b
|73
|Ярослав Амосов
|MMA
|30
|s_amoskin
|74
|Аліна Максименко
|худ гімнастика
|29
|maksimka_maksy
|75
|Денис Костишин
|футбол
|29
|kostyshyn_denys
|76
|Сергій Булеца
|футбол
|29
|sergeybuletsa
|77
|Яна Клочкова
|плавання
|28
|yana_klochkova
|78
|Артем Бесєдін
|футбол
|28
|artembesedin
|79
|Максим Пустозвонов
|баскетбол
|27
|maxpustozvonov
|80
|Євген Шахов
|футбол
|27
|shakhov28
|81
|Сергій Кривцов
|футбол
|26
|kriva4
|82
|Олександр Долгополов
|теніс
|26
|alexdolgopolov
|83
|Ольга Харлан
|фехтування
|26
|olgakharlan
|84
|Марина Скамароховa
|карате
|25
|skamaroshek
|85
|Георгій Бущан
|футбол
|24
|georgiybuschan
|86
|Анатолій Трубін
|футбол
|24
|anatoliytrubin81
|87
|Олег Данченко
|футбол
|24
|94danchenko
|88
|Богдан Бутко
|футбол
|24
|butko91
|89
|Віталій Мандзюк
|футбол
|23
|mandzya5555
|90
|Богдан Ледньов
|футбол
|22
|liedniev_bogdan_7_
|91
|Сергій Сидорчук
|футбол
|22
|sidorchuksergey
|92
|Роман Головащенко
|бокс
|22
|roman_golovashchenko
|93
|Іван Пеклін
|автоспорт
|21
|ivan.peklin
|94
|В'ячеслав Кравцов
|баскетбол
|21
|slava5555
|95
|Руслан Ротань
|футбол
|21
|rotan_ruslan29
|96
|Богдан Бондаренко
|легка атлетика
|19
|bondarenkobv
|97
|Олеся Рихлюк
|волейбол
|19
|alesia7
|98
|Олег Малиновський
|бокс
|19
|malinovskiyoleg_malina
|99
|Ігор Харатін
|футбол
|19
|igor_kharatin
|100
|Іван Ордець
|футбол
|18
|vanekordets18
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