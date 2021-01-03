Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram

Лідером за набором підписників за 2020 рік став Андрій Шевченко, а більше за інших втратив Євген Коноплянка

У 2020 ми провели набагато більше часу вдома, а однією з доступних розваг стали соціальні мережі. Подивимося, хто з українських спортсменів за рік, що минає, зумів набрати більше підписників в Instagram.

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Лідирує в нашому рейтингу топ-100 боксер Василь Ломаченко, який близький до того, щоб стати першим українським представником спорту з двома мільйонами підписників. Більше мільйона, крім нього, набрали лише Олександр Усик і Олександр Зінченко.

За рік більше інших додав Андрій Шевченко, на наставника збірної України підписалося 191 тисяча нових підписників. На другому місці за прогресом Усик (182 тис.), на третьому – Ломаченко (144 тис.).

26 українських спортсменів мають понад 100 тисяч персональних фанатів. До цієї позначки наближаються боксер Іван Редкач, каратист Станіслав Горуна і футболіст Руслан Маліновський.

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Що стосується гендерного представництва, то 71% – чоловіки. Наприклад, у першій десятці лише дві дівчини.

За видами спорту найбільше представництво у футболу (44) і боксу (13). Далі йдуть художня гімнастика (8), легка атлетика (6) і теніс (6).

Рейтинг топ-100 українських спортсменів в Instagram

№ спортсмен вид спорту січень 2021 Instagram 1 Василь Ломаченко бокс 1 925 lomachenkovasiliy 2 Олександр Усик бокс 1 059 usykaa 3 Олександр Зінченко футбол 1 039 zinchenko_96 4 Андрій Шевченко футбол 860 andriyshevchenko 5 Еліна Світоліна теніс 689 elisvitolina 6 Володимир Кличко бокс 590 klitschko 7 Євген Коноплянка футбол 405 konoplyanka.official 8 Андрій Лунін футбол 400 lunin_andrey 9 Олексій Торохтій важка атлетика 388 torokhtiy 10 Дар'я Білодід дзюдо 318 dariabilodid7 11 Марина Бех легка атлетика 292 marynabekh 12 Андрій Ярмоленко футбол 276 yarmolenkoandrey 13 Юлія Левченко легка атлетика 205 levchenkou 14 Аскар Можаров MMA 203 askar.mozharov 15 Михайло Мудрик футбол 179 mmudryk10 16 Анна Різатдінова худ гімнастика 161 anna_rizatdinova 17 Кіра Макогоненко бокс 152 kiramakogonenko 18 Сергій Мельник футбол 146 sergeimelnik 19 Святослав Михайлюк баскетбол 126 sviat_10 20 Артем Мілевський футбол 123 timi1010 21 Даяна Ястремська теніс 119 dayana_yastremskay 22 Олександр Гвоздик бокс 117 alex_gvozdyk 23 Віктор Циганков футбол 116 viktortsygankov 24 Жан Беленюк боротьба 108 zhanbeleniuk 25 Лілія Подкопаєва спорт гімнастика 108 podkopayeva_official 26 Віталій Кличко бокс 108 vitaliyklitschko 27 Іван Редкач бокс 97 ivan_redkach_11 28 Станіслав Горуна карате 95 iamhoruna 29 Руслан Маліновський футбол 93 malinovskyi_18 30 Анатолій Тимощук футбол 92 power4timo 31 Денис Берінчик бокс 89 berinchyk 32 Андрій Воронін футбол 86 voroninandrey 33 Микола Морозюк футбол 84 nikolaymoroziuk 34 Георгій Зантарая дзюдо 80 zantaraia_georgii 35 Андрій Пятов футбол 79 piat30 36 Марта Костюк теніс 79 kostyukmarta 37 Ярослав Ракицький футбол 78 rakitskyy_official 38 Анжеліка Терлюга карате 74 anzhelika_terliuga 39 Марина Мороз MMA 68 maryna_moroz_ufc 40 Віктор Коваленко футбол 67 vitykovalenko 41 Яна Беломоїна велоспорт 66 yanabelomoina 42 Тарас Степаненко футбол 65 tarasstepanenko 43 Максим Продан бокс 65 maxpro13 44 Тарас Шелестюк бокс 62 tarasshelestyuk 45 Євген Левченко футбол 58 elevchenko 46 Вікторія Мазур худ гімнастика 57 victoria_mazur_ 47 Олена Овчинникова MMA 56 lenaovchynnikova 48 Микола Шапаренко футбол 52 nikolay.shaparenko 49 Дмитро Чумак важка атлетика 52 dmitryichumak 50 Євген Селезньов футбол 51 e_seleznev 51 Олексій Лень баскетбол 49 alexlen_25 52 Денис Попов футбол 48 popov19 53 Наталя Годунко худ гімнастика 48 godunkonataliia 54 Віталій Миколенко футбол 48 mikola_16 55 Денис Бойко футбол 47 king_kong_71 56 Артем Кравець футбол 46 kravets89 57 Юлія Чумаченко легка атлетика 45 julusina 58 Олександр Шовковський футбол 43 oleksandrshovkovskyi 59 Леся Цуренко теніс 42 lesiatsurenko 60 Анна Безсонова худ гімнастика 41 annabessonova 61 Олена Дьяченко худ гімнастика 38 diachenko29 62 Юлія Кушка легка атлетика 38 _julia_kushka 63 Роман Яремчук футбол 35 r.yaremchuk 64 Георгій Цітаішвілі футбол 35 giotsitaishvili11 65 Микола Матвієнко футбол 34 koliamatvienko 66 Олег Верняєв спорт гімнастика 34 verniaiev13 67 Сергій Дерев'янченко бокс 34 sergiy.derevyanchenko 68 Влада Нікольченко худ гімнастика 33 nikolchenko_vlada 69 Ольга Янчук теніс 32 olgaianchuk 70 Олександр Алієв футбол 32 aliev_sasha8 71 Ярослава Магучіх легка атлетика 32 rosya_dp 72 Ірина Блохіна худ гімнастика 31 ireesha_b 73 Ярослав Амосов MMA 30 s_amoskin 74 Аліна Максименко худ гімнастика 29 maksimka_maksy 75 Денис Костишин футбол 29 kostyshyn_denys 76 Сергій Булеца футбол 29 sergeybuletsa 77 Яна Клочкова плавання 28 yana_klochkova 78 Артем Бесєдін футбол 28 artembesedin 79 Максим Пустозвонов баскетбол 27 maxpustozvonov 80 Євген Шахов футбол 27 shakhov28 81 Сергій Кривцов футбол 26 kriva4 82 Олександр Долгополов теніс 26 alexdolgopolov 83 Ольга Харлан фехтування 26 olgakharlan 84 Марина Скамароховa карате 25 skamaroshek 85 Георгій Бущан футбол 24 georgiybuschan 86 Анатолій Трубін футбол 24 anatoliytrubin81 87 Олег Данченко футбол 24 94danchenko 88 Богдан Бутко футбол 24 butko91 89 Віталій Мандзюк футбол 23 mandzya5555 90 Богдан Ледньов футбол 22 liedniev_bogdan_7_ 91 Сергій Сидорчук футбол 22 sidorchuksergey 92 Роман Головащенко бокс 22 roman_golovashchenko 93 Іван Пеклін автоспорт 21 ivan.peklin 94 В'ячеслав Кравцов баскетбол 21 slava5555 95 Руслан Ротань футбол 21 rotan_ruslan29 96 Богдан Бондаренко легка атлетика 19 bondarenkobv 97 Олеся Рихлюк волейбол 19 alesia7 98 Олег Малиновський бокс 19 malinovskiyoleg_malina 99 Ігор Харатін футбол 19 igor_kharatin 100 Іван Ордець футбол 18 vanekordets18



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