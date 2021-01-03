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Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram

3 січня, 20:18

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Лідером за набором підписників за 2020 рік став Андрій Шевченко, а більше за інших втратив Євген Коноплянка

У 2020 ми провели набагато більше часу вдома, а однією з доступних розваг стали соціальні мережі. Подивимося, хто з українських спортсменів за рік, що минає, зумів набрати більше підписників в Instagram.

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Лідирує в нашому рейтингу топ-100 боксер Василь Ломаченко, який близький до того, щоб стати першим українським представником спорту з двома мільйонами підписників. Більше мільйона, крім нього, набрали лише Олександр Усик і Олександр Зінченко.

За рік більше інших додав Андрій Шевченко, на наставника збірної України підписалося 191 тисяча нових підписників. На другому місці за прогресом Усик (182 тис.), на третьому – Ломаченко (144 тис.).

26 українських спортсменів мають понад 100 тисяч персональних фанатів. До цієї позначки наближаються боксер Іван Редкач, каратист Станіслав Горуна і футболіст Руслан Маліновський.

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Що стосується гендерного представництва, то 71% – чоловіки. Наприклад, у першій десятці лише дві дівчини.

За видами спорту найбільше представництво у футболу (44) і боксу (13). Далі йдуть художня гімнастика (8), легка атлетика (6) і теніс (6).

Рейтинг топ-100 українських спортсменів в Instagram

спортсмен вид спорту січень 2021 Instagram
1 Василь Ломаченкобокс1 925lomachenkovasiliy
2 Олександр Усикбокс1 059usykaa
3 Олександр Зінченкофутбол1 039zinchenko_96
4 Андрій Шевченкофутбол860andriyshevchenko
5 Еліна Світолінатеніс689elisvitolina
6 Володимир Кличкобокс590klitschko
7 Євген Коноплянкафутбол405konoplyanka.official
8 Андрій Лунінфутбол400lunin_andrey
9 Олексій Торохтійважка атлетика388torokhtiy
10 Дар'я Білодіддзюдо318dariabilodid7
11 Марина Бехлегка атлетика292marynabekh
12 Андрій Ярмоленкофутбол276yarmolenkoandrey
13 Юлія Левченколегка атлетика205levchenkou
14 Аскар МожаровMMA203askar.mozharov
15 Михайло Мудрикфутбол179mmudryk10
16 Анна Різатдіновахуд гімнастика161anna_rizatdinova
17 Кіра Макогоненкобокс152kiramakogonenko
18 Сергій Мельникфутбол146sergeimelnik
19 Святослав Михайлюкбаскетбол126sviat_10
20 Артем Мілевськийфутбол123timi1010
21 Даяна Ястремськатеніс119dayana_yastremskay
22 Олександр Гвоздикбокс117alex_gvozdyk
23 Віктор Циганковфутбол116viktortsygankov
24 Жан Беленюкборотьба108zhanbeleniuk
25 Лілія Подкопаєваспорт гімнастика108podkopayeva_official
26 Віталій Кличко бокс108vitaliyklitschko
27 Іван Редкачбокс97ivan_redkach_11
28 Станіслав Горунакарате95iamhoruna
29 Руслан Маліновськийфутбол93malinovskyi_18
30 Анатолій Тимощукфутбол92power4timo
31 Денис Берінчикбокс89berinchyk
32 Андрій Воронінфутбол86voroninandrey
33 Микола Морозюкфутбол84nikolaymoroziuk
34 Георгій Зантараядзюдо80zantaraia_georgii
35 Андрій Пятовфутбол79piat30
36 Марта Костюктеніс79kostyukmarta
37 Ярослав Ракицькийфутбол78rakitskyy_official
38 Анжеліка Терлюгакарате74anzhelika_terliuga
39 Марина МорозMMA68maryna_moroz_ufc
40 Віктор Коваленкофутбол67vitykovalenko
41 Яна Беломоїнавелоспорт66yanabelomoina
42 Тарас Степаненкофутбол65tarasstepanenko
43 Максим Проданбокс65maxpro13
44 Тарас Шелестюкбокс62tarasshelestyuk
45 Євген Левченкофутбол58elevchenko
46 Вікторія Мазурхуд гімнастика57victoria_mazur_
47 Олена ОвчинниковаMMA56lenaovchynnikova
48 Микола Шапаренкофутбол52nikolay.shaparenko
49 Дмитро Чумакважка атлетика52dmitryichumak
50 Євген Селезньовфутбол51e_seleznev
51 Олексій Леньбаскетбол49alexlen_25
52 Денис Поповфутбол48popov19
53 Наталя Годункохуд гімнастика48godunkonataliia
54 Віталій Миколенкофутбол48mikola_16
55 Денис Бойкофутбол47king_kong_71
56 Артем Кравецьфутбол46kravets89
57 Юлія Чумаченколегка атлетика45julusina
58 Олександр Шовковськийфутбол43oleksandrshovkovskyi
59 Леся Цуренкотеніс42lesiatsurenko
60 Анна Безсоновахуд гімнастика41annabessonova
61 Олена Дьяченкохуд гімнастика38diachenko29
62 Юлія Кушкалегка атлетика38_julia_kushka
63 Роман Яремчукфутбол35r.yaremchuk
64 Георгій Цітаішвіліфутбол35giotsitaishvili11
65 Микола Матвієнкофутбол34koliamatvienko
66 Олег Верняєвспорт гімнастика34verniaiev13
67 Сергій Дерев'янченкобокс34sergiy.derevyanchenko
68 Влада Нікольченкохуд гімнастика33nikolchenko_vlada
69 Ольга Янчуктеніс32olgaianchuk
70 Олександр Алієвфутбол32aliev_sasha8
71 Ярослава Магучіхлегка атлетика32rosya_dp
72 Ірина Блохінахуд гімнастика31ireesha_b
73 Ярослав АмосовMMA30s_amoskin
74 Аліна Максименкохуд гімнастика29maksimka_maksy
75 Денис Костишинфутбол29kostyshyn_denys
76 Сергій Булецафутбол29sergeybuletsa
77 Яна Клочковаплавання28yana_klochkova
78 Артем Бесєдінфутбол28artembesedin
79 Максим Пустозвоновбаскетбол27maxpustozvonov
80 Євген Шаховфутбол27shakhov28
81 Сергій Кривцовфутбол26kriva4
82 Олександр Долгополовтеніс26alexdolgopolov
83 Ольга Харланфехтування26olgakharlan
84 Марина Скамароховaкарате25skamaroshek
85 Георгій Бущанфутбол24georgiybuschan
86 Анатолій Трубінфутбол24anatoliytrubin81
87 Олег Данченкофутбол2494danchenko
88 Богдан Буткофутбол24butko91
89 Віталій Мандзюкфутбол23mandzya5555
90 Богдан Ледньовфутбол22liedniev_bogdan_7_
91 Сергій Сидорчукфутбол22sidorchuksergey
92 Роман Головащенкобокс22roman_golovashchenko
93 Іван Пеклінавтоспорт21ivan.peklin
94 В'ячеслав Кравцовбаскетбол21slava5555
95 Руслан Ротаньфутбол21rotan_ruslan29
96 Богдан Бондаренколегка атлетика19bondarenkobv
97 Олеся Рихлюкволейбол19alesia7
98 Олег Малиновськийбокс19malinovskiyoleg_malina
99 Ігор Харатінфутбол19igor_kharatin
100 Іван Ордецьфутбол18vanekordets18


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рейтинг Андрій Шевченко Володимир Кличко Василь Ломаченко Еліна Світоліна Євген Коноплянка Олександр Усик Олексій Торохтій Олександр Зінченко Дар'я Білодід Андрій Лунін рейтинг спортсменів

Джерело: Сегодня|Спорт

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