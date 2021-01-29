Лунін повинен покинути "Реал": екс-гравець збірної України дав пораду воротареві

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко не вірить в те, що Андрій Лунін стане основним голкіпером "Реала". Ми повідомляли, що дебют Луніна за "Реал" обернувся ганьбою .
"Якщо Лунін дійсно хоче грати і прогресувати, то звісно ж, йому потрібно якомога швидше переходити в інший клуб, де у нього буде постійна ігрова практика", – написав Левченко в Twitter.
Нагадаємо, що Андрій Лунін перебрався в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, після чого два сезони провів в оренді в трьох клубах. Останні місяці голкіпер знаходиться в обоймі мадридців, але зіграв лише один офіційний матч.
Зараз іспанські ЗМІ пишуть, що в українському воротаря зацікавлений "Бетіс".
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Дивіться, як Лунін грав за збірну України:
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