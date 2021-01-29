Русский
$ 28,19
34,1
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Лунін повинен покинути "Реал": екс-гравець збірної України дав пораду воротареві

29 січня, 12:19

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Євген Левченко вважає, що голкіперу потрібна постійна практика

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко не вірить в те, що Андрій Лунін стане основним голкіпером "Реала". Ми повідомляли, що дебют Луніна за "Реал" обернувся ганьбою .

Реклама

"Якщо Лунін дійсно хоче грати і прогресувати, то звісно ж, йому потрібно якомога швидше переходити в інший клуб, де у нього буде постійна ігрова практика", – написав Левченко в Twitter.

Нагадаємо, що Андрій Лунін перебрався в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, після чого два сезони провів в оренді в трьох клубах. Останні місяці голкіпер знаходиться в обоймі мадридців, але зіграв лише один офіційний матч.

Андрій Лунін

Андрій Лунін / Фото: AFP

В тренді
"Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою
Реклама

Зараз іспанські ЗМІ пишуть, що в українському воротаря зацікавлений "Бетіс".

Читайте також: Рейтинг. Найпопулярніші українські спортсмени в Instagram

Дивіться, як Лунін грав за збірну України:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

воротар Реал Мадрид Євген Левченко Андрій Лунін
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
У ловеласа Неймара нова
У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запав на відому співачкуФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижною
Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижноюФутбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти