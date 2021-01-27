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"Людина-павук": Лунін "тягне" все підряд на тренуванні "Реала"

27 січня, 09:45

Олег Люлька Олег Люлька

Український голкіпер приходить до тями після жахливого дебюту за мадридський клуб

Український воротар "Реала" Андрій Лунін поділився з фоловерами першим відео після кошмарного дебюту за "Королівський клуб" тижневої давнини, коли він після невпевнених дій на виходах пропустив два м'ячі, а його "Реал" в 1/16 Кубка Іспанії програв 1:2 "Алькояно" з третього дивізіону.

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Лунін показав підписникам в Instagram, як після провалу в Кубку Іспанії "паше" на тренуванні "Реала", дістаючи м'ячі в ефектних стрибках у стилі "Людини-павука".

"Завжди тільки вперед!" – підписав це відео Лунін, додавши емодзі біцепса

Тренування Луніна в "Реалі" Відео: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

"Ви ще станете найкращим воротарем у світі, якщо будете наполегливо працювати, тому що у вас безліч відмінних якостей", – підбадьорюють Луніна його підписники

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Додамо, що після сенсаційного вильоту з Кубка Іспанії "Реал" у чемпіонаті країни розгромив у гостях "Алавес" 4:1. Ворота "вершкових" захищав вже Тібо Куртуа, Лунін був у запасі.

Дивіться курйозний гол у ворота Луніна в матчі України з Польщею

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воротар чемпіонат Іспанії Реал Мадрид Андрій Лунін

Джерела: Сегодня|Спорт , https://www.instagram.com/lunin_andrey/

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