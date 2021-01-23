Русский
$ 28,26
34,37
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Грабіжники увірвалися до будинку воротаря "ПСЖ" і забрали шикарні ювелірні прикраси

23 січня, 19:37

Олена Павлова Олена Павлова

Футболіст побачив пропажу, коли повернувся додому після матчу чемпіонату Франції

Будинок воротаря "Парі Сен-Жермен" Серхіо Ріко пограбували під час матчу чемпіонату Франції з "Монпельє", який завершився перемогою парижан 4:0. До речі, Ріко став першим іспанським воротарем у складі "ПСЖ". Раніше чемпіон Ліги 1 отримав нового тренера, і Почеттіно став найбільш високооплачуваним наставником "ПСЖ".

Реклама

Серхіо Ріко

Серхіо Ріко / Фото: Reuters

За інформацією L'Equipe, злодії вдерлися до будинку футболіста і забрали 25 тисяч євро готівкою, а також дорогий годинник і ювелірні прикраси, вартість яких ще не оцінена. Ріко дізнався про пограбування, коли повернувся додому після гри близько 2 години ночі.

Читайте також: У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запал на відому співачку

В тренді
Технічна поразка Україні: команду Шевченка можуть помилувати 16 лютого
Реклама

Для 27-річного іспанця вчорашній матч став п'ятим в сезоні Ліги 1. Хоча Ріко перейшов до паризької команди ще 1 вересня 2019 року з опцією викупу, дебютував за "ПСЖ" тільки 12 серпня 2020 року в матчі Ліги чемпіонів, замінивши Кейлора Наваса, який отримав травму.

Раніше в січні "ПСЖ" виграв перший трофей з новим тренером. Перемогу в поєдинку за Суперкубок Франції з "Марселем" парижанам принесли м'ячі Мауро Ікарді і Неймара.

Дивіться, як "ПСЖ" грав у фіналі Ліги чемпіонів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

пограбування воротар чемпіонат Франції ПСЖ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістів
Літак був скріплений скотчем, а пілоту заборонено літати: авіакатастрофа забрала життя 15 футболістівФутбол
Гравець
Гравець "Динамо" після інсульту заговорив португальськоюФутбол
Качка з
Качка з "Динамо" зняли з гри через м'язиФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти