Грабіжники увірвалися до будинку воротаря "ПСЖ" і забрали шикарні ювелірні прикраси

Будинок воротаря "Парі Сен-Жермен" Серхіо Ріко пограбували під час матчу чемпіонату Франції з "Монпельє", який завершився перемогою парижан 4:0. До речі, Ріко став першим іспанським воротарем у складі "ПСЖ". Раніше чемпіон Ліги 1 отримав нового тренера, і Почеттіно став найбільш високооплачуваним наставником "ПСЖ".

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Серхіо Ріко / Фото: Reuters

За інформацією L'Equipe, злодії вдерлися до будинку футболіста і забрали 25 тисяч євро готівкою, а також дорогий годинник і ювелірні прикраси, вартість яких ще не оцінена. Ріко дізнався про пограбування, коли повернувся додому після гри близько 2 години ночі.

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Для 27-річного іспанця вчорашній матч став п'ятим в сезоні Ліги 1. Хоча Ріко перейшов до паризької команди ще 1 вересня 2019 року з опцією викупу, дебютував за "ПСЖ" тільки 12 серпня 2020 року в матчі Ліги чемпіонів, замінивши Кейлора Наваса, який отримав травму.

Раніше в січні "ПСЖ" виграв перший трофей з новим тренером. Перемогу в поєдинку за Суперкубок Франції з "Марселем" парижанам принесли м'ячі Мауро Ікарді і Неймара.

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