Почеттіно став найбільш високооплачуваним наставником "ПСЖ": рейтинг зарплат тренерів

Аргентинець поки далеко від вершини рейтингу

Новий головний тренер "Парі Сен-Жермен" Маурісіо Почеттіностав найбільш високооплачуваним наставником команди в історії. За інформацією L`Equipe, зарплата аргентинського фахівця складе 6,3 мільйона євро в рік. Попередній головний тренер команди Томас Тухель отримував 4,2 млн євро в рік.

Реклама

Читайте також: "ПСЖ" виграв перший трофей з новим тренером: відео голів

Також в контракті аргентинця є пункт, згідно з яким в наступному сезоні його оклад виросте до 7,5 млн євро, а якщо він погодиться продовжити угоду ще на рік, то автоматично запрацює збільшення заробітної плати до 8 млн євро в рік. Поточне угода розрахована до літа 2022 року.

Примітно, що за мірками європейського футболу зарплата Почеттіно не є захмарною. Наприклад, змінник Маурісіо в "Тоттенхемі" Жозе Моурінью заробляє 17,52 мільйона євро в рік.

А найдорожчий контракт серед тренерівналежить наставнику мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне – аргентинець заробляє за рік приблизно 40,5 млн євро.

Реклама

Перша п'ятірка рейтингу:

1. Дієго Сімеоне ("Атлетіко") – 40,5 млн євро

2. Антоніо Конте ("Інтер") – 30

3. Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") – 27

4. Юрген Клопп ("Ліверпуль") – 17,52

5. Жозе Моурінью ("Тоттенхем") – 17,52

Дивіться, як "ПСЖ" громив суперників в Лізі чемпіонів під керівництвом Тухеля:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама