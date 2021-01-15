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Почеттіно став найбільш високооплачуваним наставником "ПСЖ": рейтинг зарплат тренерів

15 січня, 20:16

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Аргентинець поки далеко від вершини рейтингу

Новий головний тренер "Парі Сен-Жермен" Маурісіо Почеттіностав найбільш високооплачуваним наставником команди в історії. За інформацією L`Equipe, зарплата аргентинського фахівця складе 6,3 мільйона євро в рік. Попередній головний тренер команди Томас Тухель отримував 4,2 млн євро в рік.

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Також в контракті аргентинця є пункт, згідно з яким в наступному сезоні його оклад виросте до 7,5 млн євро, а якщо він погодиться продовжити угоду ще на рік, то автоматично запрацює збільшення заробітної плати до 8 млн євро в рік. Поточне угода розрахована до літа 2022 року.

Примітно, що за мірками європейського футболу зарплата Почеттіно не є захмарною. Наприклад, змінник Маурісіо в "Тоттенхемі" Жозе Моурінью заробляє 17,52 мільйона євро в рік.

А найдорожчий контракт серед тренерівналежить наставнику мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне – аргентинець заробляє за рік приблизно 40,5 млн євро.

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Перша п'ятірка рейтингу:
1. Дієго Сімеоне ("Атлетіко") – 40,5 млн євро
2. Антоніо Конте ("Інтер") – 30
3. Хосеп Гвардіола ("Манчестер Сіті") – 27
4. Юрген Клопп ("Ліверпуль") – 17,52
5. Жозе Моурінью ("Тоттенхем") – 17,52

Дивіться, як "ПСЖ" громив суперників в Лізі чемпіонів під керівництвом Тухеля:

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чемпіонат Франції ПСЖ Маурісіо Почеттіно

Джерело: Сегодня|Спорт

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