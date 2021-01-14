"ПСЖ" виграв перший трофей з новим тренером: відео голів

Перемогу в поєдинку за Суперкубок Франції з "Марселем" парижанам принесли м'ячі Мауро Ікарді і Неймара

У матчі за Суперкубок Франції "Парі Сен-Жермен" обіграв у Лансі "Марсель" – 2:1. Героєм поєдинку став аргентинський нападник парижан Мауро Ікарді, який відкрив рахунок, а потім заробив пенальті, який реалізував Неймар. "Марселя" вистачило лише на гол престижу.

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Це восьмий поспіль Суперкубок Франції для "ПСЖ" і перший, виграний під керівництвом нового тренера – аргентинця Маурісіо Почеттіно, який замінив на посаді наставника парижан Томаса Тухеля.

"ПСЖ" – "Марсель" – 2:1

Голи: Ікарді, 39, Неймар, 85 (пенальті) – Пає, 89

"ПСЖ": Навас – Флоренці, Маркіньос, Діалло, Курзава (Кімпембе, 65) – Паредес (Данилу, 88), Верратті, Еррера (Сарабія, 90) – Ді Марія (Неймар, 65), Ікарді (Кін, 88), Мбаппе

"Марсель": Манданда (Пеле, 46) – Сакай, Гонсалес, Чалет-Цар, Нагатомо (Лірола, 66) – Ронж (Жермен, 80), Камара, Гує (Сансон, 56) – Радоньїч (Бенедетто, 56), Пає, Товен

Попередження: Мбаппе – Радоньїч, Нагатомо, Лірола, Гонсалес

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