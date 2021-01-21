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Були й гірші: Лунін дізнався оцінку за провальний дебют у "Реалі"

21 січня, 09:38

Олег Люлька Олег Люлька

Українець пропустив два м'ячі від клубу третього дивізіону, але у нього – не найнижчий бал у команді

Українець Андрій Лунін – все-таки не найгірший, за оцінками, футболіст "Реала" в матчі Кубка Іспанії з командою третього дивізіону "Алькояно", який "Королівський клуб" напередодні сенсаційно програв 1:2.

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Нагадаємо, це був дебют Луніна за "Реал". Мадридці вели в рахунку 1:0, але після невпевнених дій українського воротаря на виходах команда Зідана пропустила два м'ячі і з ганьбою покинула турнір.

Аналітики SofaScore поставили українцю за матч 6,5 бала. Це третя знизу оцінка у "Реала". Нижче – у захисника "вершкових" Альваро Одріосоли (6,3) і вінгера Вінісіуса Жуніора (6,4).

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Андрій Лунін

Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

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Відзначимо, що з моменту переходу Луніна до "Реала" з "Зорі" за 8,5 мільйона євро до першого матчу Андрія в складі мадридського клубу минуло 943 дні. Раніше українця відправляли в оренду до "Леганеса", "Вальядоліда" і "Ов'єдо", а в нинішньому сезоні він, до вчорашнього дня, з лави запасних лише спостерігав, як грає основний воротар мадридців Тібо Куртуа.

Дивіться фейл Луніна в матчі України з Польщею

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