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Унікальне фото: Лунін вперше в основі "Реала"

17 січня, 22:12

Олег Люлька Олег Люлька

Український воротар через два з половиною роки після переходу в мадридський клуб готується за нього дебютувати

Український воротар "Реала" Андрій Лунін поділився в Instagram фотографією, яка претендує на статус унікальної. На ній – 11 гравців "Королівського клубу" вишикувалися в ряд на тренуванні. Бензема, Марсело, Модрич, Кроос... І серед цих одинадцяти – 21-річний Лунін!

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Це дуже схоже на склад, яким 20 січня "Реал" проведе виїзний матч 1/16 Кубку Іспанії проти команди третього дивізіону "Алькояно". Він має стати дебютною офіційною грою Андрія Луніна в формі "вершкових".

Принаймні, за даними іспанських медіа, тренер "Реала" Зідан пообіцяв Луніну, що, нарешті, він вийде проти "Алькояно", а не бельгієць Тібо Куртуа.

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Нагадаємо, Лунін перейшов до "Реала" з "Зорі" за 8,5 мільйона євро ще влітку 2018 року. Але відтоді не зіграв за найтитулованіший клуб світу жодного матчу.

Андрія відправляли в оренду в "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо", а в нинішньому сезоні він тільки сидів на лавці запасних "Реала", поки грав основний воротар мадридців Тібо Куртуа.

Фейл Луніна в матчі України з Польщею

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воротар чемпіонат Іспанії Реал Мадрид Андрій Лунін

Джерело: Сегодня|Спорт

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