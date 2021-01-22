Воротар третього дивізіону в матчі з "Барселоною" встановив історичне досягнення

"Барселона" ледь не повторила долю "Реала". Мадридський клуб зганьбився в Кубку Іспанії. А каталонці зі скрипом пройшли в 1/8 фіналу.

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Гранд світового футболу завітав до невеличкого міста Корнельї-де-Льобрегат, де базується клуб третього дивізіону "Корнелья". Зустріч важко складалася для "Барси", в основний час глядачі голів так і не побачили. Дотиснули суперника каталонці в овертаймі. На 92-й хвилині Усман Дембеле відкрив рахунок, а перед фінальним свистком Мартін Брайтвайт закріпив перевагу "Барси" – 2:0.

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Цей матч вже увійшов в історію. 21-річний голкіпер "Корнельї" Рамон Хуан став першим воротарем в історії футболу, якому вдалося відбити два пенальті в грі з "Барселоною". Всього в цьому матчі він зробив 7 сейвів.

На 39-й хвилині Хуан взяв удар Міралема Пьяніча, а на 80-й хвилині не забив одинадцятиметровий Усман Дембеле.

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Після гри Рамон отримав в подарунок футболку від голкіпера "Барселони" Марк-Андре тер Штегена.

Хуан Рамон є вихованцем "Корнельї" і виступає на професійному рівні з 2017 року. Згідно з Transfermarkt.de, його вартість оцінюється в 300 тисяч євро, а строк його контракту завершиться вже влітку. Всього в поточному сезоні 21-річний воротар провів 12 зустрічей за "Корнелью" у всіх турнірах, в яких пропустив 14 м'ячів, а в 4 матчах відстояв на нуль.

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