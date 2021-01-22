Унікальний гол англійського воротаря потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Воротар четвертої ліги англійського футболу Тім Кінг з клубу "Ньюпорт Каунті" одним пострілом убив двох зайців. Забив гол і увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Раніше воротар третього дивізіону в матчі з "Барселоною" встановив історичне досягнення.

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На 12-й хвилині матчу 23-го туру чемпіонату Англії "Челтенхем Таун" – "Ньюпорт Каунті" (1:1) Кінг вибивав м'яч від воріт. Удар у Кінга вийшов дуже сильним. М'яч пролетів все поле, вдарився об газон, перелетів через голкіпера суперників й опинився у воротах.

Експерти вирахували відстань, яку пролетів м'яч – 96,01 метра! Представники Книги рекордів Гіннеса підтвердили: це найдальший гол будь-коли забитий в офіційному матчі.

До цього рекорд належав Асміру Беговичу зі "Сток Сіті". У листопаді 2013 року Асмір вразив ворота "Саутгемптона" з відстані 91,9 метра.

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"Я не святкував гол через повагу до колеги. Є ж воротарська солідарність. Я вибачився перед Гріффітсом після гри. Рекорд Беговича? Ми з ним, до речі, хороші друзі! Я був стажером в "Портсмуті", коли він виступав за першу команду. Навіть носили одні рукавички", – згадує Кінг.

25-річний Тім Кінг в юності подавав великі надії. Виступав за збірну Англії U17. Але розумно оцінивши свої можливості, прийняв запрошення виступати за національну команду Уельсу. У листопаді 2019-го воротаря викликали на відбіркові матчі Євро-2020 з Азербайджаном та Угорщиною, а в листопаді 2020-го на "товарняк" зі США та ігри Ліги націй з Ірландією і Фінляндією. Але весь час Кінг залишався в запасі.

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