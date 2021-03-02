"Гармата! Бомба! Петарда!" Українець водить "звіра" за 2,7 млн і гріє лавку "Реала"

22-річний голкіпер мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін показав свою нову машину. Воротар тепер їздить на Audi Q7. В Україні ця модель коштує близько 80 000 євро – 2,7 млн гривень. Раніше ми писали, що "Реал" списує Луніна в утиль – українцю вже знайшли заміну.

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Фоловери Луніна в більшості своїй оцінили авто воротаря: "Одне фото – дві машини", "Пушка! Бомба! Петарда", "Непогано піднявся", "майбутній Касільяс". Хоча і не всі погодилися з вибором футболіста: "Ох даремно, це непотріб через 3 роки буде".

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Нагадаємо, що Андрій Лунін перебрався до "Реалу" з луганської "Зорі" влітку 2018 року, після чого два сезони провів в оренді в трьох клубах. Останні місяці голкіпер знаходиться в обоймі мадридців, але зіграв лише один офіційний матч в Кубку. І дебют Луніна за "Реал" обернувся ганьбою – пропустив два м'ячі від аутсайдера.

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Серхіо Рамос і Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

Ми також повідомляли, що Лунін розчарувався в "Реалі" і хоче покинути команду влітку. Українець не вірить, що зможе скласти конкуренцію Тібо Куртуа.

Тренування Луніна в "Реалі" Відео: https://www.instagram.com/lunin_andrey/

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