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Дружина Кравця копнула його ззаду за те, що він від неї пішов: відео розборок

10 березня, 10:03

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Дружина колишнього динамівця виставила напоказ з'ясування стосунків з нападником

У колишнього футболіста "Динамо", а нині гравця турецького "Коньяспора" Артема Кравця спалахнули розбірки з дружиною Анною. Дійшло до застосування сили.

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Анна робила селфі в готельному ліфті, і Артем пішов у своїх справах, не чекаючи дружини.

"Кравчику, зачекай мене! Куди ти пішов?" – звернулася до нього навздогін Анна

"Bye bye! See you!" – відповів англійською їй Артем і помахав рукою

У цю мить Анна наздогнала футболіста і вдарила його ногою ззаду.

"Чекати мене не захотів – срач отримав", – підписала це відео дівчина

Правда, тут уже розлютився Артем і зі словами "З глузду з'їхала, б***ь" почав роззуватися, щоб, ймовірно, помститися дружині.

Артем і Анна Кравець Відео: Instagram
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Після цього Анна, судячи з усього, вимкнула телефон, тому не зрозуміло, чим усе закінчилося. Однак згодом час дівчина зробила у себе в Instagram запис: "Почуття гумору – наше все", давши зрозуміти, що все було не так уже й серйозно.

Анна Кравець

Анна Кравець / Фото: Instagram

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Нагадаємо, минулої весни Артем Кравець і його дружина Анна, які виховують синів-близнюків Владислава та Івана, заявили про те, що розлучаються. Однак пара не встигла оформити документи через карантин, а потім возз'єдналася.

Дивіться, як Артем і Анна раніше сперечалися одне з одним

Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Артем Кравець Анна Кравець WAGs дружина футболіста

Джерело: Сегодня|Спорт

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