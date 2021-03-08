Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Краса, чарівність і мудрість": як український спорт святкує 8 Березня

8 березня, 15:12

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Прекрасна стать демонструє свою красу, а чоловіки говорять про роль жінки

Сьогодні Міжнародний жіночий день. По-різному до нього ставляться і в світі, і в Україні, але багато наших спортсменів не забули відзначити це свято. Наприклад, дружина Усика та її сексуальний фотограф похвалилися новими кадрами.

Реклама

Юна українська тенісистка Марта Костюк вражає не тільки здібностями на корті, а й жіночністю. З 8 Березня киянка привітала своїм фото в притлумлених тонах.

Скромнішими вийшли привітання в однієї з найкращих спортсменок країни – дзюдоїстки Дар'ї Білодід.

Реклама

Борець-депутат Жан Беленюк опублікував фото з мамою і бабусею, зізнавшись, що жінки із самого дитинства відігравали головну роль в його житті. І побажав їм залишатися чарівними, мудрими, красивими і квітнути. До речі, привітання він писав українською мовою.

Свіжоспечена чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук уже повертається з Польщі. Зате її чоловік, плавець Михайло Романчук, розповів, що намагається радувати дружину незалежно від того, який день на календарі.

Футболіст збірної і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зізнався коханій у своїх почуттях на її фотографії.

Реклама

А дружина форварда Артема Кравця сама показала себе в спокусливому вигляді й зібрала поради подруг, чого хочуть жінки від чоловіків.

Боксер Олександр Усик і сам захопився читанням незвичайної літератури.

Реклама

Капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко привітав місткою фразою: "Ті, життя з ким яскравіше".

Дивіться сюжет про ставлення до 8 Березня:

Читайте також: Чим здивувати коханих на 8 Березня.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

фото футбол теніс 8 Березня Жан Беленюк Анна Кравець Марта Костюк
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти