"Краса, чарівність і мудрість": як український спорт святкує 8 Березня

Сьогодні Міжнародний жіночий день. По-різному до нього ставляться і в світі, і в Україні, але багато наших спортсменів не забули відзначити це свято. Наприклад, дружина Усика та її сексуальний фотограф похвалилися новими кадрами.
Юна українська тенісистка Марта Костюк вражає не тільки здібностями на корті, а й жіночністю. З 8 Березня киянка привітала своїм фото в притлумлених тонах.
Скромнішими вийшли привітання в однієї з найкращих спортсменок країни – дзюдоїстки Дар'ї Білодід.
Борець-депутат Жан Беленюк опублікував фото з мамою і бабусею, зізнавшись, що жінки із самого дитинства відігравали головну роль в його житті. І побажав їм залишатися чарівними, мудрими, красивими і квітнути. До речі, привітання він писав українською мовою.
Свіжоспечена чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук уже повертається з Польщі. Зате її чоловік, плавець Михайло Романчук, розповів, що намагається радувати дружину незалежно від того, який день на календарі.
Футболіст збірної і "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зізнався коханій у своїх почуттях на її фотографії.
А дружина форварда Артема Кравця сама показала себе в спокусливому вигляді й зібрала поради подруг, чого хочуть жінки від чоловіків.
Боксер Олександр Усик і сам захопився читанням незвичайної літератури.
Капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко привітав місткою фразою: "Ті, життя з ким яскравіше".
Дивіться сюжет про ставлення до 8 Березня:
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