"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зради

Дружина нападника "Коньяспора" і збірної України Артема Кравця в соцмережах розповіла, що думає про зради.
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"У нас таких проблем немає. Крава в 31 вже старий дід, йому б контру пошпилити, а не дівчат.
Як я ставлюся до зради? Ну чесно (не лайте мене): зрада чоловіка – це провина жінки в більшості випадків. І, навпаки, зрада жінки – вина чоловіка.
Ну або якщо жінка йде від одного до іншого – вина першого!
Потрібно бути такою/таким, щоб партнерові не хотілося інших", – написала Анна Кравець в сторіс Instagram.
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Нагадаємо, минулого року пара збиралася розлучатися. Але не встигла оформити документи через карантин, а потім возз'єдналася. У грудні Артем Кравець привітав дружину з днем народження яскравими фотографіями.
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