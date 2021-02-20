"Йому б контру пошпилити, а не дівчат": дружина форварда збірної України – про зради

Анна Кравець розповіла, хто винен в зрадах

Дружина нападника "Коньяспора" і збірної України Артема Кравця в соцмережах розповіла, що думає про зради.

Реклама

Читайте також: Дружина Артема Кравця винесла сміття з хати і показала розбірки: у футболіста залежність

"У нас таких проблем немає. Крава в 31 вже старий дід, йому б контру пошпилити, а не дівчат.

Як я ставлюся до зради? Ну чесно (не лайте мене): зрада чоловіка – це провина жінки в більшості випадків. І, навпаки, зрада жінки – вина чоловіка.

Ну або якщо жінка йде від одного до іншого – вина першого!

В тренді Знову дерево замість дорогоцінного металу: як Україна завершила естафету ЧС

Реклама

Потрібно бути такою/таким, щоб партнерові не хотілося інших", – написала Анна Кравець в сторіс Instagram.

Читайте також: Кравець другий після Мбаппепо голах після виходу на заміну.

Нагадаємо, минулого року пара збиралася розлучатися. Але не встигла оформити документи через карантин, а потім возз'єдналася. У грудні Артем Кравець привітав дружину з днем народження яскравими фотографіями.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама