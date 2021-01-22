Другий після Мбаппе: український форвард потрапив у крутий рейтинг

Артем Кравець забиває кожні 26 хвилин після виходу на заміну

Український форвард Артем Кравець – один із кращих у Європі за показником забитих голів після виходу на заміну. Крутіше нього лише чемпіон світу з "ПСЖ" Кіліан Мбаппе.

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Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory зробив цікавий рейтинг. Назвав найкращих гравців поточного сезону в топ-10 європейських ліг за показником забитих голів після виходу на заміну.

Нападник "Коньяспора" Артем Кравець у ньому опинився на другій позиції. Артем уже тричі забив за турецьку команду після виходу з лави запасних. Йому для цього треба було в середньому 26 хвилин.

Краще показник тільки у зіркового форварда "Парі Сен-Жермен" Кіліана Мбаппе (23 хвилини).

В тренді Українська суддя увійшла до трійки кращих у світі за останні 10 років

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Що стосується кількості голів після виходу на заміну, то тут лідерство утримує Гаріс Сеферович із португальської "Бенфіки". Він забив вже п'ять м'ячів, в середньому гол за кожні 40 хвилин.

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Нагадаємо, що в кінці серпня Артем підписав контракт із "Динамо", але вже в вересні його розірвав і перебрався до Туреччини. Головною причиною була невизначеність із ігровим часом Кравця в київській команді, так як Мірча Луческу зробив ставку на Владислава Супрягу, якого хотіли засвітити в Лізі чемпіонів для вигідного продажу.

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