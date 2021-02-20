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"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменах

20 февраля, 08:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Анна Кравец рассказала, кто виноват в изменах

Жена нападающего "Коньяспора" и сборной Украины Артема Кравца в соцсетях рассказала, что думает об изменах.

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"У нас таких проблем нет. Крава в 31 уже старый дед, ему бы контру пошпилить, а не телочек.

Как я отношусь к измене? Ну честно (не ругайте меня): измена мужчины – это вина женщины в большинстве случаев. И, наоборот, измена женщины – вина мужчины.

Ну или если женщина уходит от одного к другому – вина первого!

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Нужно быть такой/таким, чтобы партнеру не хотелось других", – написала Анна Кравец в сторис Instagram.

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Напомним, в прошлом году пара собиралась разводиться. Но не успела оформить документы из-за карантина, а затем воссоединилась. В декабре Артем Кравец поздравил жену с днем рождения яркими фотографиями.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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