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Второй после Мбаппе: украинский форвард попал в крутой рейтинг

22 января, 19:26

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Артем Кравец забивает каждые 26 минут после выхода на замену

Украинский форвард Артем Кравец – один из лучших в Европе по показателю забитых голов после выхода на замену. Круче него лишь чемпион мира из "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory сделал интересный рейтинг. Назвал лучших игроков текущего сезона в топ-10 европейских лиг по показателю забитых голов после выхода на замену.

Нападающий "Коньяспора" Артем Кравец в нем оказался на второй позиции. Артем уже трижды забил за турецкую команду после выхода со скамейки запасных. Ему для этого потребовалось в среднем 26 минут.

Лучше показатель только у звездного форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе (23 минуты).

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Что касается количества голов после выхода на замену, то тут лидерство удерживает Харис Сеферович из португальской "Бенфики". Он забил уже пять мячей, в среднем гол за каждые 40 минут.

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Напомним, что в конце августа Артем подписал контракт с "Динамо", но уже в сентябре его разорвал и перебрался в Турцию. Главной причиной была неопределенность с игровым временем Кравца в киевской команде, так как Мирча Луческу сделал ставку на Владислава Супрягу, которого хотели засветить в Лиге чемпионов для выгодной продажи.

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Артем Кравец Коньяспор Килиан Мбаппе

Источник: Football.ua

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