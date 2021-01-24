Дружина Артема Кравця винесла сміття з хати й показала розбірки: у футболіста залежність

Український футболіст Артем Кравець в нинішньому сезоні досить успішно грає за турецький "Коньяспор". Правда, його команда після гарного старту покотилася вниз турнірною таблицею й опустилася на 15-е місце серед 21 колективу Суперліги. Сьогодні Артем провів повний матч проти "Антальяспор" (0:0). А ввечері у нього сталася неприємна розмова з дружиною. І Анна Кравець вирішила поділитися частиною її в соцмережах.

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На своїй сторінці в Instagram дружина нападника зважилася показати "розбірки" з Артемом. Це відео стало її відповіддю на питання футболіста: "Чуєш, чого ти незадоволена? Я ж не обурювався, коли ти мені..." На ролику, знятому, схоже, в аеропорту, дівчина показала відеоігру-"стрілялку" на екрані смартфона чоловіка. "І так 24/7", – зі смайликами підписала Анна.

Відео: Instagram

Нагадаємо, в минулому році пара розходилася й збиралася розлучатися. Але не встигла оформити документи через карантин, а потім возз'єдналася. У грудні Артем Кравець привітав дружину з днем народження яскравими фотографіями.

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Дивіться підбірку кадрів Анни з цікавою інформацією про пару:

На початку року Кравець знищив "Галатасарай" в Туреччині .

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