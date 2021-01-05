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Кравець знищив "Галатасарай". Дивіться, як це було

5 січня, 22:10

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Українець забив переможний м'яч "Коньяспора"

Сьогодні в матчі 17-го туру чемпіонату Туреччини "Коньяспор" на своєму полі обіграв "Галатасарай" – 4:3. Переможний гол у складі господарів забив український форвард Артем Кравець.

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Українець з'явився на полі на 58-й хвилині, а відзначився в компенсований час.

Відзначимо, що це вже сьомий гол 31-річного ексдинамівця за "Коньяспор" в одинадцяти матчах. Наприкінці серпня Артем підписав контракт з "Динамо", але вже у вересні його розірвав і перебрався до Туреччини. Головною причиною була невизначеність з ігровим часом Кравця в київській команді, адже Мірча Луческу зробив ставку на Владислава Супрягу, якого хотіли засвітити в Лізі чемпіонів для вигідного продажу.

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Однак Супряга надії, покладені на нього в "Динамо", не виправдав. І зрештою з основного гравця киян перетворився на резервіста.

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Галатасарай чемпіонат Туреччини Артем Кравець Коньяспор
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