Кравец уничтожил "Галатасарай". Смотрите, как это было

Сегодня в матче 17-го тура чемпионата Турции "Коньяспор" на своем поле обыграл "Галатасарай" – 4:3. Победный гол в составе хозяев забил украинский форвард Артем Кравец.

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Украинец появился на поле на 58-й минуте, а отличился в компенсированное время.

Отметим, что это уже седьмой гол 31-летнего экс-динамовца за "Коньяспор" в одиннадцати матчах. В конце августа Артем подписал контракт с "Динамо", но уже в сентябре его разорвал и перебрался в Турцию. Главной причиной была неопределенность с игровым временем Кравца в киевской команде, так как Мирча Луческу сделал ставку на Владислава Супрягу, которого хотели засветить в Лиге чемпионов для выгодной продажи.

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Однако Супряга надежды, возложенные на него в "Динамо", не оправдал. И в итоге из основного игрока киевлян превратился в резервиста.

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