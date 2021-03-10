Українська
$ 27,74
32,97
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Жена Кравца пнула его сзади за то, что он от нее ушел: видео разборок

10 марта, 10:03

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Супруга бывшего динамовца выставила напоказ выяснение отношений с нападающим

У бывшего футболиста "Динамо", а ныне игрока турецкого "Коньяспора" Артема Кравца вспыхнули разборки с женой Анной. Дошло до применения силы.

Реклама

Читайте также: Чего хотят девушки? Секс по утрам, абонемент на Мальдивы: жена футболиста дает ответы

Анна делала селфи в гостиничном лифте, и Артем ушел по своим делам, не дожидаясь супруги.

"Кравчик, подожди меня! Куда ты пошел?" – обратилась к нему вдогонку Анна

"Bye bye! See you!" – ответил на английском ей Артем и помахал рукой

В этот момент Анна догнала футболиста и ударила его ногой сзади.

"Ждать меня не захотел – срач получил", – подписала это видео девушка

Правда, тут уже разозлился Артем и со словами "Охренела, б***ь" принялся разуваться, чтобы, вероятно, ответить жене.

Артем и Анна Кравец Видео: Instagram
Реклама

После этого Анна, по всей видимости, выключила телефон, поэтому не ясно, чем все закончилось. Однако спустя некоторое время девушка сделала у себя в Instagram запись: "Чувство юмора – наше все", дав понять, что все было не так уж и серьезно.

Анна Кравец

Анна Кравец / Фото: Instagram

Читайте также: Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"

Реклама

Напомним, прошлой весной Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются. Однако пара не успела оформить документы из-за карантина, а затем воссоединилась.

Смотрите, как Артем и Анна ранее спорили друг с другом

Анна Кравец показала видеоигры Артема Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Артем Кравец Анна Кравец WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
"Я сама себя хочу!" Ирина Морозюк спустила штаны перед фолловерамиФутбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты 16-го тураЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять