Жена Кравца пнула его сзади за то, что он от нее ушел: видео разборок

У бывшего футболиста "Динамо", а ныне игрока турецкого "Коньяспора" Артема Кравца вспыхнули разборки с женой Анной. Дошло до применения силы.

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Анна делала селфи в гостиничном лифте, и Артем ушел по своим делам, не дожидаясь супруги.

"Кравчик, подожди меня! Куда ты пошел?" – обратилась к нему вдогонку Анна

"Bye bye! See you!" – ответил на английском ей Артем и помахал рукой

В этот момент Анна догнала футболиста и ударила его ногой сзади.

"Ждать меня не захотел – срач получил", – подписала это видео девушка

Правда, тут уже разозлился Артем и со словами "Охренела, б***ь" принялся разуваться, чтобы, вероятно, ответить жене.

Артем и Анна Кравец Видео: Instagram

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После этого Анна, по всей видимости, выключила телефон, поэтому не ясно, чем все закончилось. Однако спустя некоторое время девушка сделала у себя в Instagram запись: "Чувство юмора – наше все", дав понять, что все было не так уж и серьезно.

Анна Кравец / Фото: Instagram

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Напомним, прошлой весной Артем Кравец и его супруга Анна, воспитывающие сыновей-близнецов Владислава и Ивана, заявили о том, что расстаются. Однако пара не успела оформить документы из-за карантина, а затем воссоединилась.

Смотрите, как Артем и Анна ранее спорили друг с другом

Анна Кравец показала видеоигры Артема Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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