І що ця сукня прикриває? Дружина українського футболіста вибирає найкраще фото на Валентина

Анна Кравець показала, як святкує з Артемом День закоханих у Туреччині

До кола українських спортсменів, які поділилися радістю від Дня святого Валентина, приєднався і Артем Кравець. Точніше, футболіста "здала" його сексуальна дружина Анна, виклавши фото і відео. Пара нині живе в Туреччині, де хлопець виступає за "Коньяспор".

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Сьогодні ввечері дружина колишнього гравця "Динамо" і збірної України показала свою дуже відверту мінісукню. І запропонувала підписникам вибрати одне з двох фото. Причому перше подобається особисто їй, а друге – Артему.

А трохи пізніше Анна похвалилася романтичною атмосферою, в якій зустрічає свято. При цьому вона серед свічок і пелюстків троянд не посоромилася постати під музику в бюстгальтері.

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У неділю "Коньяспор" Артема обіграв аутсайдера "Денізілспор" (2:0) і піднявся на 13-те місце. Український нападник залишився в запасі.

Дізнайтеся, як Світоліна і Монфіс на Валентина романтично показали свої почуття.

Дивіться сюжет про дружину колишнього футболіста "Динамо" і збірної України:

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