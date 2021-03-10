Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"

Зимова погода ще остаточно не покинула Україну, але, дивлячись на свіжі фото Даші Савіної, можна впевнено заявити: "Весна прийшла!"

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Спокуслива наречена захисника "Шахтаря" і збірної України зігріла своїх фоловерів теплими знімками у відвертій міні-сукні, зробленими на балконі в Києві.

На них блондинка Даша Савіна просто сліпуча!

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"Найшикарніша, моя любов", – такий коментар під цими фото залишив коханий Даші Савіної Валерій Бондар, додавши вогняне емодзі

"Зізнаюся чесно, я шалено скучила за зйомками. Весна на дворі, натхнення прийшло, ідеї з'явилися, залишилося знайти час і зробити", – обіцяє нові фотосесії у себе в Instagram модель і журналістка Даша Савіна

Даша Савіна і Валерій Бондар / Фото: Instagram

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