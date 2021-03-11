Звела з розуму Ді Капріо, а футболіст "Роми" заради старшої на 12 років моделі кинув вагітну

Півзахисник "Роми" Ніколо Дзаньоло не зіграє сьогодні проти донецького "Шахтаря" у 1/8 Ліги Європи через травму. Однак цієї зими в Італії його ім'я постійно на слуху – футболіст кинув вагітну дівчину заради відомої моделі, яка старша за нього на 12 років. "Рома" – "Шахтар" онлайнчитайте на нашому сайті з усіма "найсмачнішими" подробицями, фото і відео.

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/ Фото: AFP

Все почалося в грудні, коли Ніколо розповів, що розлучився з дівчиною Сарою Скарпотта. Однак пізніше з'ясувалося, що Дзаньоло кинув дівчину після того, як дізнався про вагітність. І буквально відразу ж закрутив роман із італійською моделлю румунського походження Мадаліною Генеа, яка старша за нього на 12 років.

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Після такого вчинку релігійна Італія повстала проти Дзаньоло. Його так зацькували в соцмережах, що футболіст був змушений заблокувати свої сторінки. Дісталося і Мадаліні, тому спочатку вона заперечувала роман, хоча і зізналася, що знайома з Ніколо.

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Однак скандальний зв'язок найдорожчого гравця "Роми" (45 млн євро) і моделі підтвердила його мама: "Нам не подобається, що він зустрічається з такою дорослою жінкою. Ми намагаємося відкрити йому очі на різницю у віці, але, на жаль, ця історія потрапила в заголовки газет".

Зазначимо, що Мадаліна – дуже затребувана модель. Вона – обличчя ювелірного бренду Damiani, брала участь в італійських "Танцях з зірками" і знімалася в "Молодості" Паоло Соррентіно. Вперше румуно-італійська модель з'явилася на екрані в 2007 році: Мадаліна знялася в кліпі Ероса Рамазотті на пісню "Час між нами" ("Il tempo tra di noi").

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У 2013 році гені знялася у фільмі, який приніс їй популярність. Прем'єра кримінальної мелодрами "Будинок Хемінгуея" із Джудом Лоу і Річардом Грантом у головній ролі відбулася на кінофестивалі в Торонто. А за її плечима – стосунки з такими топ-зірками Голлівуду, як Леонардо Ді Капріо, Майкл Фассбендер і Джерард Батлер.

Але Дзаньоло абсолютно не бентежить ні 12-річна різниця у віці, ні те, що Мадаліна вже виховує доньку Шарлотту від мільйонера Матея Стратана. До речі, Генеа раніше вже зустрічалася футболістом "Роми" – свого часу звела з розуму Марко Боррьєлло.

Раніше ми також давали анонс і прогноз коментатора на матч "Рома" – "Шахтар" в Лізі Європи.

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