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Гаряча Беатріс: дружина головної загрози "Динамо" Пако Алькасера

11 березня, 14:38

Олег Люлька Олег Люлька

Дивіться, який красуні присвячує голи найкращий бомбардир "Вільярреала" в Лізі Європи

Однією з головних загроз "Динамо" в сьогоднішньому матчі з "Вільярреалом" буде 27-річний нападник "Жовтої субмарини" Пако Алькасер. Трансляція "Динамо" – "Вільярреал" онлайн доступна на нашому сайті.

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"Динамо" – "Вільярреал": де дивитися матч 1/8 Ліги Європи

Пако є найкращим бомбардиром свого клубу в Лізі Європи, забивши 5 з 21 командного голу в турнірі. І у нього є особливий стимул вразити ворота киян – порадувати вагітну дружину Беатріс Віану, яка готується подарувати нападнику збірної Іспанії вже другу дитину.

Ось як зараз святкує свої голи Пако Алькасер

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Пако Алькасер і Беатріс Віана, яка представляє себе в Instagram як блогера, народилися майже в один і той же час. Футболіст – 30 серпня 1993 року. Беатріс – на п'ять днів раніше.

Вони зустрічалися, починаючи з 2010 року. А влітку 2020-го одружилися.

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Хоча ще в лютому 2018-го у них народилася дочка. Дівчинку назвали Мартіною.

А тепер маленька Мартіна чекає появи на світ братика або сестрички, раз у раз притуляючись до маминого животика.

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Дивіться більше фото дружини Пако Алькасера

Відзначимо, що Пако Алькасер перейшов до "Вільярреала" на початку минулого року з дортмундської "Боруссії" за 23 млн євро. У складі попереднього клубу завоював Суперкубок Німеччини, а до того був чемпіоном Іспанії з "Барселоною". З "Вільярреалом" Пако турніри ще не вигравав. Ліга Європи, якщо "Динамо" не перешкодить, може в перспективі стати першим.

Дивіться, як забиває Пако Алькасер

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Динамо Київ Вільярреал Пако Алькасер WAGs дружина футболіста

Джерело: Сегодня|Спорт

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