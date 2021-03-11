Повєткін симулював коронавірус: гучна заява його суперника

Британський боксер суперважкої ваги Ділліан Уайт звинуватив росіянина Олександра Повєткіна в симуляції. Він вважає, що "Російський Вітязь" не хворів на COVID-19, а прикинувся для більш ретельної підготовки до реваншу.

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"У нього ніколи не було коронавірусу. Він просто хотів більше часу на підготовку. Від коронавірусу не можна вилікуватися відразу, це було б свого роду дивом. Але це бокс, і я звик до всіх цих ігор і трюків", – наводить слова Уайта The Sun .

"Для людини, яка перехворіла COVID-19, він виглядає навіть краще, ніж я коли-небудь раніше. Я не впевнений, що хтось, вставши з ліжка, буде так добре виглядати", – додав боксер, який ще в листопаді ставив під сумнів діагноз росіянина.

У серпні 2020 року у Великій Британії Повєткін нокаутував Уайта і завоював тимчасовий титул WBC у важкій вазі. Бій-реванш, намічений на 21 листопада, було перенесено на початок 2021 року через того, що 3 листопада 2020 Повєткін був госпіталізований з температурою в одну з московських клінік. Тепер бій призначений на 27 березня і повинен пройти в Гібралтарі.

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В активі 41-річного Повєткіна 36 перемог (25 – нокаутом), дві поразки і одна нічия. У 32-річного Уайта 27 перемог (18 – нокаутом) і дві поразки.

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