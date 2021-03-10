Русский
$ 27,74
32,97
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Інші новину спорту

У Мережу потрапили неопубліковані фото російської фігуристки з відвертої фотосесії

10 березня, 01:04

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Фотосесія отримала назву "Пісня льоду і пломбіру"

В кінці лютого чемпіонка світу 2015 року з фігурного катання Єлизавета Туктамишева знялася у відвертому образі для чоловічого журналу. Сьогодні в Мережі з'явилася ще одна порція знімків із зображенням Єлизавети – ці фото не потрапили на сторінки журналу, тим не менш, не пропадати ж такому добру?!

"Ліза Туктамишева – подивися, що залишилося за кадром! Спортсменка, красуня, чемпіонка і просто секс-символ. В Фотосесії, що отримала назву" Пісня льоду і пломбіру "Ліза продемонструвала апетитні форми, які не раз зводили з розуму фанатів фігурного катання", – свідчить повідомлення на сторінці видання в Instagram.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
фігурне катання WAGs Елизавета Туктамышева

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Смертельний укол у голову: як українську зірку вбили на чемпіонаті світу
Смертельний укол у голову: як українську зірку вбили на чемпіонаті світуІнші
Оце так
Оце так "страва"! Cпортсменка "подала" себе на стіл повністю голоюІнші
"Настав час покінчити із США. Я аплодую терористам": вогненні цитати найкращого шахіста світуІнші
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
"Золота дівчинка Росії" після анорексії народила дочку з "очима, як у Бембі"Інші
Тіло богині і побиті ноги: найкрасивіша плавчиха світу любить фото в білизні і без неї
Тіло богині і побиті ноги: найкрасивіша плавчиха світу любить фото в білизні і без неїІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти