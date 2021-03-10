У Мережу потрапили неопубліковані фото російської фігуристки з відвертої фотосесії

В кінці лютого чемпіонка світу 2015 року з фігурного катання Єлизавета Туктамишева знялася у відвертому образі для чоловічого журналу. Сьогодні в Мережі з'явилася ще одна порція знімків із зображенням Єлизавети – ці фото не потрапили на сторінки журналу, тим не менш, не пропадати ж такому добру?!
"Ліза Туктамишева – подивися, що залишилося за кадром! Спортсменка, красуня, чемпіонка і просто секс-символ. В Фотосесії, що отримала назву" Пісня льоду і пломбіру "Ліза продемонструвала апетитні форми, які не раз зводили з розуму фанатів фігурного катання", – свідчить повідомлення на сторінці видання в Instagram.
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