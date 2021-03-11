Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце

Колишня волейболістка Кайла Сіммонс пішла зі спорту, так як їй забороняли публікувати відверті фото в соцмережах. Зараз у неї немає ніяких обмежень, тому дівчина відривається на всю котушку.
На останньому фото в Instagram красуня похвалилася своїм плоским животиком і заодно засвітила свої крихітні трусики – таке відчуття, що вони складаються з одних шлеек.
Яскраві фото Кайли Сіммонс:
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