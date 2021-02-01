Боксер помер після нокауту під час бою: відео смертельного удару

Пакистанський боксер Аслам Хан помер після нокауту в благодійному поєдинку в Карачі. Як видно на відео, загиблий боксер пропустив потужний удар від свого суперника Валі Хана і звалився на канвас. Рефері відрахував до 10-ти, хоча Хан вже тоді не подавав ознак життя.
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Відразу після відмашки на ринг вискочили секунданти боксера і спробували своїми силами відкачати спортсменам. Потім Аслам був відправлений у приватну клініку, де помер, не приходячи до тями, повідомляє tribune.com.pk.
За інформацією news.abplive.com, причиною смерті боксера стала недбалість організаторів. Так як бій був благодійний, вони не спромоглися організувати медичний персонал біля рингу, який міг би надати боксеру першу медичну допомогу і, можливо, врятувати життя.
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