Боксер умер после нокаута во время боя: видео смертельного удара

Организаторы боя не обеспечили медицинский персонал, что повлекло за собой гибель спортсмена

Пакистанский боксер Аслам Хан умер после нокаута в благотворительном поединке в Карачи. Как видно на видео, погибший боксер пропустил мощный удар от своего соперника Вали Хана и рухнул на канвас. Рефери отсчитал до 10-ти, хотя Хан уже тогда не подавал признаков жизни.

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Сразу после отмашки на ринг выскочили секунданты боксера и попытались своими силами откачать спортсменам. Затем Аслам был отправлен в частную клинику, где скончался, не приходя в сознание, сообщает tribune.com.pk.

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По информации news.abplive.com, причиной смерти боксера стала халатность организаторов. Так как бой был благотворительный, они не удосужились организовать медицинский персонал возле ринга, который мог бы предоставить боксеру первую медицинскую помощь и, возможно, спасти жизнь.

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