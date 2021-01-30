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У Мэнни Пакьяо отобрали чемпионский пояс. Почему наказали легенду?

30 января, 11:45

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Боксер полтора года не защищал свой титул

Легенда мирового бокса Мэнни Пакьяо больше не чемпион. Руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) отобрало у филиппинца чемпионский пояс. Пакьяо собрался стать президентом Филиппин.

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42-летний Мэнни получил статус "чемпиона в отпуске". Таким образом, в случае возвращения на ринг он в первом же бою получит право драться за звание полноценного чемпиона.

Функционеры WBA приняли такое решение в связи с длительной паузой в карьере Мэнни, в результате которой он не проводил обязательную защиту пояса. Пакьяо последний раз дрался в июле 2019 года. Он победил Кита Турмана и стал чемпионом по версии WBA Super, сообщает BoxingScene.

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Отметим, что после такого решения кубинец Йорденис Угас, владевший поясом чемпиона WBA Regular, повышен до статуса чемпиона по версии WBA Super.

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Мэнни Пакьяо – первый и до настоящего времени единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, в которых он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, еще два боя завершились вничью. Мы также сообщали, что легендарный боксер Пакьяо спасает свою страну от мародерства.

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Источник: Championat.ru

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