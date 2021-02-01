В одному бікіні прогулялася по снігу: українська спортсменка вирішила омолодитися

Чемпіонка Європи з боксу Тетяна Коб продовжує розповідати своїм фанатам про користь лазні. Раніше Коб викладала в соцмережі фото в бікіні та з віниками.
Наразі спортсменка знову порадувала підписників відвертими фото в Instagram. Дівчина в одному бікіні позувала на снігу.
А потім Коб влаштувала собі сніговий душ. Погортайте пост Тетяни.
"Люблю баню. Баня – це здоров’я, це сила.
Завдяки цьому поліпшується кровообіг організму, прискорюється обмін речовин, поліпшується живлення всіх внутрішніх органів, частішає серцебиття, підвищується імунітет, тренуються судини, розслабляється мускулатура.
Але найголовніше, що відвідування парної має виражений очисний і омолоджуючий ефект", – підписала свої фото та відео Коб.
Відзначимо, що за свою спортивну кар'єру 33-річна українка Тетяна Коб зібрала повний комплект медалей на чемпіонатах Європи. У 2009-му в Миколаєві вона стала "золотою" призеркою, в Софії-2016 – "срібною", а на Європі-2019 в Мадриді Коб завоювала "бронзу".
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