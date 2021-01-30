У Менні Пак'яо відібрали чемпіонський пояс. Чому покарали легенду?

Легенда світового боксу Менні Пак'яо більше не чемпіон. Керівництво Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) відібрало у філіппінця чемпіонський пояс. Пак'яо зібрався стати президентом Філіппін.

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42-річний Менні отримав статус "чемпіона у відпустці". Отже, в разі повернення на ринг він в першому ж бою отримає право битися за звання повноцінного чемпіона.

Функціонери WBA прийняли таке рішення в зв'язку з тривалою паузою в кар'єрі Менні, в результаті якої він не проводив обов'язковий захист поясу. Пак'яо востаннє бився в липні 2019 року. Він переміг Кіта Турмана і став чемпіоном за версією WBA Super, повідомляє BoxingScene.

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Зазначимо, що після такого рішення кубинець Йорденіс Угас, який володів поясом чемпіона WBA Regular, підвищений до статусу чемпіона за версією WBA Super.

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Менні Пак'яо – перший і до теперішнього часу єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. Всього на його рахунку 71 поєдинок в професійному боксі, в яких він здобув 62 перемоги і зазнав 7 поразок, ще два бої завершилися внічию. Ми також повідомляли, що легендарний боксер Пак'яо рятує свою країну від мародерства.

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