Усик так перемогам не радіє, як снігу! Боксер кричав на весь район (відео)

У п'ятницю український боксер-супертяж Олександр Усик заговорив по-українськи про київську зиму. А в суботу був неймовірно задоволений снігом, який весь день йшов в Києві. Про свою радості боєць без сорому кричав на вулиці.
"Зима, нарешті ти прийшла!", – не стримався український боксер, стоячи під падаючим снігом.
Раніше ми показали божевільне тренування Усика, де він бив шину кувалдою і розмахував штангою з млинцем.
Нагадаємо, останній бій Олександр провів три місяці тому в Лондоні проти Дерека Чісори і переміг за очками. Українець хотів чемпіонський бій з Ентоні Джошуа, але британець домовився про об'єднувальний поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Усик же битиметься за тимчасовий титул WBO з іншим англійцем – Джо Джойсом.
Тим часом, компенсація Усіку за відстрочку бою з Джошуа зросла вдвічі.
Ми також писали, що майбутній суперник Усика назвав дату потенційного бою. Британець Джо Джойс заявив, що його команда вже веде переговори про поєдинок з українцем, а сама сутичка планується навесні.
Дивіться, як тренується Олександр Усик
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