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Усик так перемогам не радіє, як снігу! Боксер кричав на весь район (відео)

31 січня, 01:16

Олена Павлова Олена Павлова

Олександр в захваті від зими в Києві і не приховує своїх почуттів

У п'ятницю український боксер-супертяж Олександр Усик заговорив по-українськи про київську зиму. А в суботу був неймовірно задоволений снігом, який весь день йшов в Києві. Про свою радості боєць без сорому кричав на вулиці.

"Зима, нарешті ти прийшла!", – не стримався український боксер, стоячи під падаючим снігом.

Олександр Усик радіє зимі Відео: Instagram
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Раніше ми показали божевільне тренування Усика, де він бив шину кувалдою і розмахував штангою з млинцем.

Нагадаємо, останній бій Олександр провів три місяці тому в Лондоні проти Дерека Чісори і переміг за очками. Українець хотів чемпіонський бій з Ентоні Джошуа, але британець домовився про об'єднувальний поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Усик же битиметься за тимчасовий титул WBO з іншим англійцем – Джо Джойсом.

Тим часом, компенсація Усіку за відстрочку бою з Джошуа зросла вдвічі.

Ми також писали, що майбутній суперник Усика назвав дату потенційного бою. Британець Джо Джойс заявив, що його команда вже веде переговори про поєдинок з українцем, а сама сутичка планується навесні.

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Дивіться, як тренується Олександр Усик

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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