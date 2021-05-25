51-річний боксер вирубив суперника в першому раунді. А Кличко все думає про повернення

Майкл Енглерт на 11 років кинув бокс заради служби в морській піхоті і поліції. Він повернувся на ринг в 46 років і досі продовжує нокаутувати суперників

Майкл Энглерт повернувся на ринг після 11-річної паузи

Поки в Україні не вщухають чутки про повернення Володимира Кличка на ринг, інший ветеран боксу 51-річний Майкл Енглерт продовжує збирати скальпи своїх жертв на професійному рингу. У черговому поєдинку Майк вже в першому раунді нокаутував Марселла Семса.

Незважаючи на свій поважний для боксу вік, Енглерт провів лише 16-й бій у кар'єрі. При цьому в боксі він дебютував ще в 1999 році, але в 2005 році пішов зі спорту і повернувся на ринг лише в 2016-му, коли йому було 46.

За цей час він встиг побувати в Іраку, Афганістані та інших гарячих точках світу, а також працював поліцейським. На сьогодні на його рахунку 13 перемог і три поразки.

Правда, бореться нині "дід" з суперниками сумнівного рівня. Наприклад, Семс має в своєму активі чотири бої в профі і всі – поразки.

Яскраві нокаути: