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Жінка-Кіборг з Бразилії жорстко кинула суперницю заради чемпіонського пояса

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 травня, 08:19
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На турнірі зі змішаних єдиноборств Bellator 259 Кріс Сайборг перемогла технічним нокаутом Леслі Сміт і захистила чемпіонське звання
Кріс Сайборг з чемпіонським поясом
Кріс Сайборг з чемпіонським поясом / Фото: Twitter

В американському Анкасвіллі в межах турніру зі змішаних єдиноборств Bellator 259 відбувся супердвобій між Кріс Сайборг з Бразилії і Леслі Сміт (США).

Поєдинок вийшов дуже яскравим і пройшов за повної переваги більш досвідченої Сайборг. Кріс перемогла в п'ятому раунді технічним нокаутом і захистила чемпіонський пояс Bellator в напівлегкій вазі. Дивіться на ефектний кидок Кріс.

Нагадаємо, дівчата вже зустрічалися раніше – 14 травня 2016 року вони билися на турнірі UFC 198 в Куритибі (Бразилія). Поєдинок пройшов у проміжній вазі і завершився перемогою Сайборг нокаутом вже в першому раунді.

Дивіться яскраві нокаути:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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