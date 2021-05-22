Жінка-Кіборг з Бразилії жорстко кинула суперницю заради чемпіонського пояса

На турнірі зі змішаних єдиноборств Bellator 259 Кріс Сайборг перемогла технічним нокаутом Леслі Сміт і захистила чемпіонське звання

Кріс Сайборг з чемпіонським поясом / Фото: Twitter

В американському Анкасвіллі в межах турніру зі змішаних єдиноборств Bellator 259 відбувся супердвобій між Кріс Сайборг з Бразилії і Леслі Сміт (США).

Поєдинок вийшов дуже яскравим і пройшов за повної переваги більш досвідченої Сайборг. Кріс перемогла в п'ятому раунді технічним нокаутом і захистила чемпіонський пояс Bellator в напівлегкій вазі. Дивіться на ефектний кидок Кріс.

Нагадаємо, дівчата вже зустрічалися раніше – 14 травня 2016 року вони билися на турнірі UFC 198 в Куритибі (Бразилія). Поєдинок пройшов у проміжній вазі і завершився перемогою Сайборг нокаутом вже в першому раунді.