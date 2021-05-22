Жінка-Кіборг з Бразилії жорстко кинула суперницю заради чемпіонського пояса

В американському Анкасвіллі в межах турніру зі змішаних єдиноборств Bellator 259 відбувся супердвобій між Кріс Сайборг з Бразилії і Леслі Сміт (США).
Поєдинок вийшов дуже яскравим і пройшов за повної переваги більш досвідченої Сайборг. Кріс перемогла в п'ятому раунді технічним нокаутом і захистила чемпіонський пояс Bellator в напівлегкій вазі. Дивіться на ефектний кидок Кріс.
SUPLEX CITY!- BellatorMMA (@BellatorMMA) May 22, 2 021
Your new Mayor, @CrisCyborg . # Bellator259 is LIVE on @SHOSports . pic.twitter.com/sRMl2QswNv
Нагадаємо, дівчата вже зустрічалися раніше – 14 травня 2016 року вони билися на турнірі UFC 198 в Куритибі (Бразилія). Поєдинок пройшов у проміжній вазі і завершився перемогою Сайборг нокаутом вже в першому раунді.
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