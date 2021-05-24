Ф'юрі і Вайлдер махнуть на коронавірус і зберуть десятки тисяч уболівальників

Бій британського й американського боксера в Неваді пройде на відкритому повітрі на стадіоні футбольної команди в присутності глядачів на трибунах

Ф'юрі нокаутував Уайлдера і став чемпіоном світу / Фото: AFP

Після тривалого очікування любителі боксу нарешті зможуть побачити бої за чемпіонські пояси в суперважкому дивізіоні. Напередодні Ф'юрі підписав контракт на третій бій із Вайлдером і пообіцяв його розтрощити. Британець і американець втретє зійдуться в місті Парадайз, що в штаті Невада.

Сьогодні видання Boxing News 24 повідомляє, що поєдинок збираються провести на Allegiant Stadium – арені команди з американського футболу. На різних заходах стадіон може вмістити від 61 до 75 тисяч глядачів. На боксерське шоу 24 липня планують пустити від 35 до 40 тисяч уболівальників! Про це Деонтею розповів Френк Воррен – промоутер Тайсона.

Нагадаємо, 9 травня бій Сауля Альвареса і Біллі Джо Сондерса зібрав 73 тисячі глядачів. Як бачимо, в США на багатьох заходах вже махнули рукою на пандемію коронавірусу. Хоча на матчі НХЛ і НБА вболівальників практично не пускають, дозволяючи на аренах присутність лише невеликій кількості наближених.

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Згадаймо, як поводилися Тайсон і Деонтей перед минулим боєм: