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Джошуа повинен битися з Усиком. Ф'юрі назвав причину

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 травня, 13:42
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Відомий британський тренер Пітер Ф'юрі не зміг назвати фаворита у поєдинку Олександра Усика і Ентоні Джошуа, але буде радий побачити такий бій
Джошуа vs Усик: бій буде влітку
Джошуа vs Усик: бій буде влітку / Фото: BoxingScene

Британський тренер і дядько чемпіона світу WBC Тайсона Ф'юрі поділився думкою про поєдинок між володарем титулів за версіями WBA, WBO, IBF в суперважкій дивізіоні Ентоні Джошуа і обов'язковим претендентом Олександром Усиком.

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"Це хороший бій, але це також серйозне випробування. Якщо Джошуа хоче битися з кращими, то Усик якраз йому підходить. Для мене це бій з рівними шансами. Не можна сказати, що переможе Джошуа, тому що все може скластися в іншу сторону. Це і робить поєдинок хорошим, тому я в будь-якому випадку радий бачити такі бої", – заявив Пітер Ф'юрі.

В тренді

Раніше промоутерОлександр Красюк повідомив, що відновив переговори з командою британця і відступати йому вже нікуди.

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