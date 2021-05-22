Це сталося! WBO схвалила чемпіонський бій Усика з Джошуа і квапить боксерів з датою

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк повідомив, що Всесвітня боксерська організація санкціонувала поєдинок українця і чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Ну от і все! Всесвітня боксерська організація офіційно санкціонувала бій між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО). Раніше Красюк повідомив, що відновив переговори з командою британця і відступати йому вже нікуди.

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Хороші новини для українського бійця в своєму Instagram повідомив промоутер Усика Олександр Красюк. За його словами, тепер у команд є 10 днів на переговори.

Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Раніше Тайсон Ф'юрі оголосив, що його об'єднувальний поєдинок з Ентоні Джошуа відбудеться 14 серпня в Саудівській Аравії.

Однак незабаром арбітражний суддя скасував супербій Ф'юрі – Джошуа і зобов'язав Тайсона провести 3-й бій з американцем Деонтеєм Вайлдером до 15 вересня.

А оскільки об'єднувальний поєдинок у суперважкій вазі найближчим часом не відбудеться, то Джошуа повинен провести бій проти обов'язкового претендента за версією WBO Усика. І для бою Усика з Джошуа вже знайшли дату в серпні.

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