Джошуа вже не уникне бою з Усиком! Промоутер українця відновив переговори з британцями

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, що у чемпіона світу WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа вже не буде виправдання, щоб відмовитися від поєдинку

Олександр Красюк, Егіс Клімас і Олександр Усик / Фото: Reuters

Сьогодні вранці стало відомо, що суд скасував супербій Ф'юрі – Джошуа. Тайсон зобов'язаний захищати свій пояс WBC і втретє зустрітися з американцем Деонтеєм Уайлдером до 15 вересня. Отже, об'єднавчий поєдинок британців 14 серпня в Саудівській Аравії, судячи з усього, переноситься. Що відкриває дорогу Олександру Усику.

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Високі шанси українського супертяжа на титульний бій за версією WBO підтверджують і слова одного з промоутерів Ф'юрі Боба Арума, який не збирається відкуповуватися від американця:

"Спочатку розберемося з Уайлдером, а в кінці року можемо повернутися до своїх справ. Бій Ф'юрі і Джошуа може відбутися в листопаді або грудні"

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

Тим часом промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, що вже відновилися переговори про поєдинок українця з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Він вважає, що тепер британський боксер вже не зможе уникнути бою з кримчанином.

"Зараз у Джошуа не буде реальної виправдання. Джошуа вже не уникне поєдинку з Усиком. Настав час виконати зобов'язання. Два олімпійські чемпіони Лондона зійдуться лицем до лиця на рингу через 9 років. Ось це історія. Тепер ми маємо можливість організувати бій якомога швидше" , – розповів Красюк Sky Sports

Тому вже влітку Усик може вийти в ринг проти Джошуа. При цьому Красюк висловив бажання, щоб сутичка пройшла в Києві.