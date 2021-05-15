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Усик з дружиною на вечірці лихих 90-х: сукня в сіточку і яскраві спортивки

Олена Павлова Олена Павлова
15 травня, 16:27
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Український супертяж привітав свою кохану Катерину Усик з днем народження і влаштував для неї яскраве тематичне свято на пляжі
Олександр Усик привітав дружину Катерину
Олександр Усик привітав дружину Катерину / Фото: Instagram

Відомий український супертяж Олександр Усик влаштував вечірку на пляжі на честь дня народження своєї дружини Катерини. Раніше ми писали, що кримський боксер значно поправився перед боєм з британцем Джо Джойсом: Усик купує волосся дорого і бере нову вагову планку.

Судячи з одягу Олександра і Катерини, а також їхніх гостей, святкова вечірка на природі проходить у стилі 90-х. На чоловіках квітчасті широкі спортивні костюми та светри з візерунком з того часу, а більшість дівчат прийшли в яскравих лосинах та шортах і футболках кислотних кольорів.

День народження дружини Олександра Усика Катерини Відео: Instagram
Свято на пляжі в честь дня народження дружини Олександра Усика Катерини Відео: Instagram

"З Днем Народження, моя кохана любов", – підписав фото з іменинницею в своєму Instagram Усик

Сам Усик вибрав синьо-бузковий спортивний костюм, а Катерина червоний топ і мініспідницю, які доповнила сукнею-тунікою в сіточку, хусткою і масивними черевиками.

Раніше в WBO Усику дали зрозуміти, що з Джошуа він не поб'ється ніколи.

Водночас IBF запропонувала Усику бій з хорватом Філіпом Хрговичем, який за стилем схожий на Віталія Кличка.

Усик показав свою вагу Відео: Instagram
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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