Усик з дружиною на вечірці лихих 90-х: сукня в сіточку і яскраві спортивки

Український супертяж привітав свою кохану Катерину Усик з днем народження і влаштував для неї яскраве тематичне свято на пляжі

Олександр Усик привітав дружину Катерину / Фото: Instagram

Відомий український супертяж Олександр Усик влаштував вечірку на пляжі на честь дня народження своєї дружини Катерини. Раніше ми писали, що кримський боксер значно поправився перед боєм з британцем Джо Джойсом: Усик купує волосся дорого і бере нову вагову планку.

Судячи з одягу Олександра і Катерини, а також їхніх гостей, святкова вечірка на природі проходить у стилі 90-х. На чоловіках квітчасті широкі спортивні костюми та светри з візерунком з того часу, а більшість дівчат прийшли в яскравих лосинах та шортах і футболках кислотних кольорів.

День народження дружини Олександра Усика Катерини Відео: Instagram

Свято на пляжі в честь дня народження дружини Олександра Усика Катерини Відео: Instagram

"З Днем Народження, моя кохана любов", – підписав фото з іменинницею в своєму Instagram Усик

Сам Усик вибрав синьо-бузковий спортивний костюм, а Катерина червоний топ і мініспідницю, які доповнила сукнею-тунікою в сіточку, хусткою і масивними черевиками.

Раніше в WBO Усику дали зрозуміти, що з Джошуа він не поб'ється ніколи.

Водночас IBF запропонувала Усику бій з хорватом Філіпом Хрговичем, який за стилем схожий на Віталія Кличка.