Його не буде ніколи! Усика позбавили бою мрії

У Всесвітній боксерській організації менеджеру Олександра Усика Егісу Клімасу дали зрозуміти, що з Ентоні Джошуа українець так ніколи й не поб'ється

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

Менеджер Олександра Усика Егіс Клімас заявив, що Всесвітня боксерська організація (WBO) і не думає влаштовувати бій українського суперважа з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Хоча українець – обов'язковий претендент на зустріч з Ей-Джеєм за лінією WBO.

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"Поспілкувався з Егісом Клімасом. Він каже, що WBO дала йому зрозуміти, що Ентоні Джошуа ніколи не зустрінеться з Олександром Усиком, обов'язковим претендентом", – передає слова Клімаса журналіст Стів Кім у себе в Twitter

"Я не знав, що Matchroom (компанія Джошуа) займається протекціоністським бізнесом", – говорить Клімас

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

"Усик є обов'язковим претендентом протягом двох років. Як і інші бійці дивізіону, він простоює через очікування долі бою Ф'юрі – Джошуа. Очевидно, що Егіса Клімаса і його бійця дістало чекати. Він сказав, що це корумпована ситуація, створена всіма учасниками", – додав, передаючи висловлювання Клімаса, Стів Кім

Відзначимо, що Джошуа і Ф'юрі планують провести два бої, перший з них – 7 або 14 серпня в Саудівській Аравії. Але якщо за їхніми підсумками буде нічия, неминучим видається і третій поєдинок Ентоні і Тайсона.

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Отже, до Усика, який називав зустріч з Джошуа боєм своєї мрії, руки у Ей-Джея можуть і справді не дійти.

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