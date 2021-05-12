Хорватський Кличко для Усика: українцю дали нового суперника

Філіп Хрговіч із Загреба на сім сантиметрів вищий за Олександра Усика, виграв всі свої поєдинки на профі-рингу і вважає кримчанина слабаком

Філіп Хргович / Фото: Twitter

Поки у Олександра Усика зависло в повітрі проведення бою з Джо Джойсом або Ентоні Джошуа, українцю запропонували провести поєдинок з іншим суперником – більш реальним, нехай і менш привабливим у фінансовому сенсі.

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Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, повідомив в Instagram, що його підопічному надійшла пропозиція від Міжнародної боксерської федерації (IBF) провести бій з хорватом Філіпом Хрговичем.

На кону цього поєдинку стоятиме статус обов'язкового претендента на титул IBF, яким володіє Джошуа. Раніше планувалося, що Хргович поб'ється з Хантером, але останній відмовився від бою.

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Нагадаємо, що Усик є обов'язковим претендентом ще й на пояс WBO, яким також володіє Ентоні Джошуа. Однак, як ми писали раніше, зустрічі з Ей-Джеєм українець може і не дочекатися.

Що стосується Філіпа Хрговича, то йому 28 років, зріст 198 см (на 7 см вищий за Усика). Хорват не пройшов кваліфікацію на Олімпіаду-2012 в Лондоні, де Усик став чемпіоном, але здобув "бронзу" на Іграх-2016 в Ріо.

/ Фото: Boxing Scene

На профі-рингу у хорвата на прізвисько Stone Man (Кам'яна людина) – 12 перемог (10 нокаутом) і жодної поразки.

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Що цікаво, свого часу Хргович спарингував з Володимиром Кличком, Деонтеєм Вайлдером, Девідом Геєм. "Всі ці спаринги дали мені велику впевненість, але спаринг – це спаринг, а бій – це бій, це зовсім інше", – каже хорват.

"У нього хороша права, він швидкий і сильний, і ви самі бачите його прагнення стати чемпіоном світу. Я аж відчуваю це в ньому. За стилем він схожий на Віталія Кличка", – говорить про хорвата французький боксер Жоанн Дюопа

До речі, раніше Хргович назвав Усика слабаком в контексті перспектив українця в суперважкому дивізіоні.

"Ще перед тим, як Усик піднявся у вазі, я вважав, що це не його категорія. Він умілий боксер, але занадто малий і занадто слабкий для суперважів. Бій з Дереком Чісорою тільки підтвердив мою думку. Я вважаю, що він не виступив блискуче , він не має реальної міці суперважа. Якщо він зустрінеться в бою з тим, хто трохи швидший за Чісору, а таких багато, – у нього буде багато проблем", – казав про Усика Хргович, у якого тепер є шанс підтвердити свої слова справою

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