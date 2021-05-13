Розкабанів! Усик купує волосся дорого і бере нову вагову планку

Український боксер дедалі більше відповідає хевівейту – сьогодні під Олександром ваги показали рівно 105 кг: фанати вимагають від нього бою

Олександр Усик / Фото: matchroomboxing

Олександр Усик продовжує набирати вагу!

На початку квітня ваги під Усиком показали 103 кг рівно. Потім було 104,8 кг. А сьогодні у шкарпетках з несподіваним написом – "Купуємо волосся. Дорого" – Олександр затягнув 105 кг.

Притому що 31 жовтня Усик переміг Чісору, показавши на зважуванні напередодні бою 98,4 кг.

Усик показав свою вагу Відео: Instagram

"Як справи, хевівейте? Сумували за мною? Я тут", – сказав англійською Усик на відео, опублікованому на його сторінці у Facebook

Олександр Усик / Фото: Instagram

"Ось це вже реальний хевівейт"

"Молодець, що зробив акцент на татуюванні тризуба на плечі"

"Сашко, це все добре, але відосики вже набридли. Пора і справою зайнятися. Один бій за півтора-два роки... Це не бокс", – так на нове відео Усика відреагували фоловери

Раніше в WBO Усику дали зрозуміти, що з Джошуа він не поб'ється ніколи.

Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Разом з тим IBF запропонувала Усику бій з хорватом Філіпом Хрговичем, який за стилем схожий на Віталія Кличка.