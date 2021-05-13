Розкабанів! Усик купує волосся дорого і бере нову вагову планку

Олександр Усик продовжує набирати вагу!
На початку квітня ваги під Усиком показали 103 кг рівно. Потім було 104,8 кг. А сьогодні у шкарпетках з несподіваним написом – "Купуємо волосся. Дорого" – Олександр затягнув 105 кг.
Притому що 31 жовтня Усик переміг Чісору, показавши на зважуванні напередодні бою 98,4 кг.
"Як справи, хевівейте? Сумували за мною? Я тут", – сказав англійською Усик на відео, опублікованому на його сторінці у Facebook
- "Ось це вже реальний хевівейт"
- "Молодець, що зробив акцент на татуюванні тризуба на плечі"
- "Сашко, це все добре, але відосики вже набридли. Пора і справою зайнятися. Один бій за півтора-два роки... Це не бокс", – так на нове відео Усика відреагували фоловери
Раніше в WBO Усику дали зрозуміти, що з Джошуа він не поб'ється ніколи.
Разом з тим IBF запропонувала Усику бій з хорватом Філіпом Хрговичем, який за стилем схожий на Віталія Кличка.