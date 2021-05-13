Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Розкабанів! Усик купує волосся дорого і бере нову вагову планку

Олег Люлька Олег Люлька
13 травня, 14:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український боксер дедалі більше відповідає хевівейту – сьогодні під Олександром ваги показали рівно 105 кг: фанати вимагають від нього бою
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: matchroomboxing

Олександр Усик продовжує набирати вагу!

На початку квітня ваги під Усиком показали 103 кг рівно. Потім було 104,8 кг. А сьогодні у шкарпетках з несподіваним написом – "Купуємо волосся. Дорого" – Олександр затягнув 105 кг.

Притому що 31 жовтня Усик переміг Чісору, показавши на зважуванні напередодні бою 98,4 кг.

Усик показав свою вагу Відео: Instagram

"Як справи, хевівейте? Сумували за мною? Я тут", – сказав англійською Усик на відео, опублікованому на його сторінці у Facebook

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Instagram

  • "Ось це вже реальний хевівейт"
  • "Молодець, що зробив акцент на татуюванні тризуба на плечі"
  • "Сашко, це все добре, але відосики вже набридли. Пора і справою зайнятися. Один бій за півтора-два роки... Це не бокс", – так на нове відео Усика відреагували фоловери

Раніше в WBO Усику дали зрозуміти, що з Джошуа він не поб'ється ніколи.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Разом з тим IBF запропонувала Усику бій з хорватом Філіпом Хрговичем, який за стилем схожий на Віталія Кличка.

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Останні новини
Останні новини
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Цитата дня

Мене змія вкусила в те місце, куди потрапив м'яч

Олександр Зінченко футболіст Манчестер Сіті
Що говорив чемпіон

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти