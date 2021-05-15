Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик с женой на вечеринке лихих 90-х: платье в сеточку и яркие спортивки

Елена Павлова Елена Павлова
15 мая, 16:27
Копировать ссылку
Украинский супертяж поздравил свою любимую Екатерину Усик с днем рождения и устроил для нее яркий тематический праздник на пляже
Александр Усик поздравил жену Екатерину
Александр Усик поздравил жену Екатерину / Фото: Instagram

Известный украинский супертяж Александр Усик устроил вечеринку на пляже в честь дня рождения своей жены Екатерины. Ранее мы писали, что крымский боксер значительно поправился перед боем с британцем Джо Джойсом: Усик покупает волосы дорого и берет новую весовую планку.

Судя по одежде Александра и Екатерины, а также их гостей, праздничная вечеринка на природе проходит в стиле 90-х. На мужчинах цветастые широкие спортивные костюмы и свитера с узором из того времени, а многие девушки пришли в ярких лосинах и шортах и футболках кислотных цветов.

День рождения жены Александра Усика Екатерины Видео: Instagram
Праздник на пляже в честь день рождения жены Александра Усика Екатерины Видео: Instagram

"С Днем Рождения, моя любимая любовь", – подписал фото с именинницей в своем Instagram Усик

Сам Усик выбрал сине-сиреневый спортивный костюм, а Екатерина красный топ и мини-юбку, которые дополнила платьем-туникой в сеточку, платком и массивными ботинками.

Ранее в WBO Усику дали понять, что с Джошуа он не подерется никогда.

Вместе с тем IBF предложила Усику бой с хорватом Филиппом Хрговичем, который по стилю похож на Виталия Кличко.

Усик показал свой вес Видео: Instagram
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять