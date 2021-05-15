Усик с женой на вечеринке лихих 90-х: платье в сеточку и яркие спортивки

Украинский супертяж поздравил свою любимую Екатерину Усик с днем рождения и устроил для нее яркий тематический праздник на пляже

Александр Усик поздравил жену Екатерину / Фото: Instagram

Известный украинский супертяж Александр Усик устроил вечеринку на пляже в честь дня рождения своей жены Екатерины. Ранее мы писали, что крымский боксер значительно поправился перед боем с британцем Джо Джойсом: Усик покупает волосы дорого и берет новую весовую планку.

Судя по одежде Александра и Екатерины, а также их гостей, праздничная вечеринка на природе проходит в стиле 90-х. На мужчинах цветастые широкие спортивные костюмы и свитера с узором из того времени, а многие девушки пришли в ярких лосинах и шортах и футболках кислотных цветов.

День рождения жены Александра Усика Екатерины Видео: Instagram

Праздник на пляже в честь день рождения жены Александра Усика Екатерины Видео: Instagram

"С Днем Рождения, моя любимая любовь", – подписал фото с именинницей в своем Instagram Усик

Сам Усик выбрал сине-сиреневый спортивный костюм, а Екатерина красный топ и мини-юбку, которые дополнила платьем-туникой в сеточку, платком и массивными ботинками.

Ранее в WBO Усику дали понять, что с Джошуа он не подерется никогда.

Вместе с тем IBF предложила Усику бой с хорватом Филиппом Хрговичем, который по стилю похож на Виталия Кличко.