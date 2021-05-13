Раскабанел! Усик покупает волосы дорого и берет новую весовую планку

Александр Усик продолжает поправляться!
В начале апреля весы под Усиком показали 103 кг ровно. Затем было 104,8 кг. А сегодня в носках с неожиданной надписью – "Покупаем волосы. Дорого" – Александр завесил 105 кг.
Притом что 31 октября Усик победил Чисору, показав на взвешивании накануне боя 98,4 кг.
"Как дела, хэвивейт? Скучали по мне? Я тут", – произнес на английском Усик на видео, опубликованном на его странице в Facebook
- "О, вот это уже реальный хэвивейт"
- "Молодец, что сделал акцент на татуировке трезубца на плече"
- "Саша, это все хорошо, но видосики уже поднадоели. Пора и делом заняться. Один бой в полтора-два года... Это не бокс", – так на новое видео Усика отреагировали фолловеры
Ранее в WBO Усику дали понять, что с Джошуа он не подерется никогда.
Вместе с тем IBF предложила Усику бой с хорватом Филиппом Хрговичем, который по стилю похож на Виталия Кличко.