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Раскабанел! Усик покупает волосы дорого и берет новую весовую планку

Олег Люлька Олег Люлька
13 мая, 14:50
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Украинский боксер все больше соответствует хэвивейту – сегодня под Александром весы показали ровно 105 кг: фанаты требуют от него боя
Александр Усик
Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Александр Усик продолжает поправляться!

В начале апреля весы под Усиком показали 103 кг ровно. Затем было 104,8 кг. А сегодня в носках с неожиданной надписью – "Покупаем волосы. Дорого" – Александр завесил 105 кг.

Притом что 31 октября Усик победил Чисору, показав на взвешивании накануне боя 98,4 кг.

Усик показал свой вес Видео: Instagram

"Как дела, хэвивейт? Скучали по мне? Я тут", – произнес на английском Усик на видео, опубликованном на его странице в Facebook

Александр Усик
Александр Усик / Фото: Instagram

  • "О, вот это уже реальный хэвивейт"
  • "Молодец, что сделал акцент на татуировке трезубца на плече"
  • "Саша, это все хорошо, но видосики уже поднадоели. Пора и делом заняться. Один бой в полтора-два года... Это не бокс", – так на новое видео Усика отреагировали фолловеры

Ранее в WBO Усику дали понять, что с Джошуа он не подерется никогда.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

Вместе с тем IBF предложила Усику бой с хорватом Филиппом Хрговичем, который по стилю похож на Виталия Кличко.

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram
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