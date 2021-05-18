Суд скасовує супербій Ф'юрі – Джошуа

Замість поєдинку з Ентоні Джошуа, який має відбутися 14 серпня, арбітражний суддя зобов'язав Тайсона Ф'юрі втретє вийти в ринг проти Деонтея Вайлдера

Тайсон Ф'юрі vs Ентоні Джошуа / Фото: Talksport

Найбільш очікуваний бій в боксі за титул короля надважкої ваги між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа, який має відбутися 14 серпня, знову опинився під загрозою.

Причиною стало рішення арбітражного судді Даніеля Вайнштейна, який зобов'язав британця Тайсона Ф'юрі провести третій поєдинок з американським "Бомбардувальником" Деонтеєм Вайлдером до 15 вересня.

Про це повідомляє журналіст Марк Крігел в своєму Twitter.

Раніше Ф'юрі і Вайлдер зустрічалися двічі – перший бій завершився внічию, другий – перемогою Ф'юрі. Американець наполягав, що, за контрактом, повинна бути оформлена трилогія, і суд задовольнив його клопотання.

Фото: REUTERS/Steve Marcus

Хоча лише напередодні "Циганський король" Тайсон Ф'юрі оголосив, що його поєдинок з Ентоні Джошуа – справа вирішена, і пообіцяв "розмазати Ей-Джея 14 серпня під час найбільшої спортивної події, що коли-небудь прикрашала планету Земля".

Джошуа vs Ф'юрі / Фото: Twitter

Утім, не виключено, що Ф'юрі вдасться відкупитися від бою з Вайлдером і таки побитися з Джошуа в оголошену раніше дату – 14 серпня. Для цього Тайсону, судячи з усього, доведеться поділитися з Деонтеєм частиною свого гонорару за майбутню битву з Ей-Джеєм.

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Нагадаємо, кожен із суперників, Ф'юрі і Джошуа, за цей поєдинок отримає по 100 млн фунтів (близько 116 млн євро).