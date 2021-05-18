Джошуа уже не избежит боя с Усиком! Промоутер украинца возобновил переговоры с британцами

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что у чемпиона мира WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа уже не будет оправдания, чтобы отказаться от поединка

Александр Красюк, Эгис Климас и Александр Усик / Фото: Reuters

Сегодня утром стало известно, что суд отменил супербой Фьюри – Джошуа. Тайсон обязан защищать свой пояс WBC и в третий раз встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером до 15 сентября. Таким образом, объединительный поединок британцев 14 августа в Саудовской Аравии, судя по всему, переносится. Что открывает дорогу Александру Усику.

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Высокие шансы украинского супертяжа на титульный бой по версии WBO подтверждают и слова одного из промоутеров Фьюри Боба Арума, который не собирается откупаться от американца:

"Сначала разберемся с Уайлдером, а в конце года можем вернуться к своим делам. Бой Фьюри и Джошуа может состояться в ноябре или декабре"

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

Тем временем промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что уже возобновились переговоры о поединке украинца с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Он считает, что теперь британский боксер уже не сможет избежать боя с крымчанином.

"Сейчас у Джошуа не будет реального оправдания. Джошуа уже не избежит поединка с Усиком. Настало время выполнить обязательства. Два олимпийских чемпиона Лондона сойдутся лицом к лицу на ринге спустя 9 лет. Вот это история. Теперь мы имеем возможность организовать бой как можно быстрее", – рассказал Красюк Sky Sports

Так что уже этимлетом Усик может выйти в ринг против Джошуа. При этом Красюк высказал желание, чтобы схватка прошла в Киеве.