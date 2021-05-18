Ось це поворот! Чемпіонський бій Усика з Джошуа можливий вже цього літа

Рішення суду істотно вплинуло на організацію об'єднавчого поєдинку двох британців, і Олександр Красюк та Енді Гірн вже почали переговори

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

В останню добу ситуація щодо можливих боїв в суперважкому дивізіоні кардинально змінилася. Минулої ночі стало відомо, що суд скасував супербій Ф'юрі – Джошуа. Тайсон зобов'язаний захищати свій пояс WBC і в втрете зустрітися з американцем Деонтеєм Вайлдером до 15 вересня. Отже, зустріч британців на рингу, запланована на 14 серпня, переноситься.

Тим більше, що Боб Арум, промоутер Ф'юрі, повідомив, що вони не збираються давати "Бомбардувальнику" відступні для того, щоб він зняв свої претензії:

"Спочатку розберемося з Вайлдером, а в кінці року можемо повернутися до своїх справ. Бій Ф'юрі і Джошуа може відбутися в листопаді або грудні".

У той же час Ентоні належить провести захист титулу з лінії WBO, де обов'язковим претендентом є Олександр Усик. Сьогодні вранці промоутер українського боксера Олександр Красюк вже обмінявся повідомленнями з Едді Гірном, котрий займається справами Джошуа.

"Тільки-но прокинувшись і відкривши очі, я виявив кілька повідомлень від людей з різних куточків світу про те, що бій Ф'юрі і Джошуа скасований", – цитує Красюка британське видання Express.

Протягом дня Гірн і Красюк повинні зв'язатися й обговорити можливий поєдинок своїх підопічних. Так що є ймовірність, що вже влітку українець отримає шанс битися з Ентоні. При цьому Красюк висловив бажання, щоб "файт" відбувся в Києві.

Тим часом, Усик з'явився в образі героя 1990-х з фільму "Жмурки".

Дивіться, як Олександр похвалився своєю вагою: