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Джошуа должен драться с Усиком. Фьюри назвал причину

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 мая, 13:42
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Известный британский тренер Питер Фьюри не смог назвать фаворита в поединке Александра Усика и Энтони Джошуа, но будет рад увидеть такой бой
Джошуа vs Усик: бой будет летом
Джошуа vs Усик: бой будет летом / Фото: BoxingScene

Британский тренер и дядя чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри поделился мнением о поединке между обладателем титулов по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа и обязательным претендентом Александром Усиком.

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"Это хороший бой, но это также серьезное испытание. Если Джошуа хочет драться с лучшими, то Усик как раз ему подходит. Для меня это бой с равными шансами. Нельзя сказать, что победит Джошуа, потому что все может сложиться в другую сторону. Это и делает поединок хорошим, поэтому я в любом случае рад видеть такие бои", – заявил Питер Фьюри.

В тренде

Ранее промоутер Александр Красюк сообщил, что возобновил переговоры с командой британца и отступать ему уже некуда.

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